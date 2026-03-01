В Израиле прокомментировали удар по школе для девочек в Иране

01 марта 2026, 15:29

В ЦАХАЛ заявили, что ничего не знают об ударе по школе в Иране

Фото: iStock/butenkow

Представитель ЦАХАЛ Надав Шошани заявил, что вооруженные силы страны не имеют никакой информации об атаке ВВС Израиля или США на школу в Иране. Его комментарий передает агентство EFE.