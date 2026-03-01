В Израиле прокомментировали удар по школе для девочек в Иране
Представитель ЦАХАЛ Надав Шошани заявил, что вооруженные силы страны не имеют никакой информации об атаке ВВС Израиля или США на школу в Иране. Его комментарий передает агентство EFE.
Шошани подчеркнул, что ему ничего не известно о каком-либо авиаударе по тому району. Он добавил, что США и Израиль проверяют эти данные, а также усомнился в достоверности сообщений со стороны Ирана. Шошани также отметил, что его страна «с особой точностью» действует на иранской территории.
Ранее агентство Mizan сообщало, что почти 150 человек погибли и около 100 пострадали в начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек на юге Ирана. Утверждалось, что США и Израиль нанесли удар по округу Минаб в провинции Хормозган, где расположено учебное заведение.
