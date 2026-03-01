Достижения.рф

КСИР ударил по авианосцу США

КСИР ударил по авианосцу США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами
Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об атаке на американский авианосец USS Abraham Lincoln. Сообщение об этом распространило иранское государственное телевидение IRIB.



По данным пресс-службы КСИР, по кораблю выпустили четыре баллистические ракеты. На фоне эскалации секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обратился к соседним государствам, отметив, что Тегеран нацеливает удары на американские базы в регионе.

Ранее обозреватель Forbes Питер Сучиу высказывал мнение, что потопить авианосец США имеющимися у Ирана средствами почти нереально. Конструктивные особенности таких кораблей рассчитывают на сохранение плавучести даже при серьезных повреждениях.

Перед этим ракета упала на место отдыха российских туристов в Дубае.

Никита Кротов

