КСИР ударил по авианосцу США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об атаке на американский авианосец USS Abraham Lincoln. Сообщение об этом распространило иранское государственное телевидение IRIB.
По данным пресс-службы КСИР, по кораблю выпустили четыре баллистические ракеты. На фоне эскалации секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обратился к соседним государствам, отметив, что Тегеран нацеливает удары на американские базы в регионе.
Ранее обозреватель Forbes Питер Сучиу высказывал мнение, что потопить авианосец США имеющимися у Ирана средствами почти нереально. Конструктивные особенности таких кораблей рассчитывают на сохранение плавучести даже при серьезных повреждениях.
Перед этим ракета упала на место отдыха российских туристов в Дубае.
