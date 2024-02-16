Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии

В Московской области стартовал один из самых масштабных экологических проектов – ежегодная Всероссийская акция «Вода России», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Экоакция объединяет по всей стране миллионы неравнодушных, которые выходят на расчистку акваторий и берегов.