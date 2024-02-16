Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии

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Посольство Российской Федерации в Вене выразило решительный протест Министерству иностранных дел Австрии.
«Посольство заявило решительный протест МИДу Австрии в связи с оскорбительными высказываниями, сделанными федеральным президентом А. Ван дер Белленом в адрес России и российского руководства. В вербальной ноте также отмечается неприемлемость подобной провокационной риторики», — цитирует представителя посольства РФ РИА Новости.Читайте также:
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