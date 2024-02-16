Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Прокуратура Москвы предупредила граждан о рисках участия в неправомерной массовой акции, на которую призывают в интернете, включая социальные сети, информирует пресс-служба ведомства.
«В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона», — заявили в прокуратуре.Ведомство напомнило, что несанкционированные массовые мероприятия, призывы к ним и их участие рассматриваются как административное правонарушение в соответствии со статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, что может привести к наказанию, включая административный арест.
Читайте также:
ФСИН направит комиссию в колонию №3 в ЯНАО, где скончался Навальный*
В Кремле прокомментировали смерть Навального*
Названа причина смерти Навального*
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Артем Кузьмин