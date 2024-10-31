Экс-советника президента Башкортостана обманули на пять миллионов рублей

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Экс-советника руководителя Башкортостана Виктора Пчелинцева обманули на 5 миллионов рублей. Злоумышленники убедили мужчину, что с его счетов идут переводы главе «Русского добровольческого корпуса»* Денису Капустину. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Пчелинцев стал жертвой телефонных мошенников. Сначала с ним на связь вышел якобы ректор Академии госслужбы Абдахманов Данияр и заявил, что со счета Пчелинцева на имя главы РДК* переведено 700 тысяч рублей. После чего последовали звонки якобы от представителей ФСБ и Банка России. Мужчина рассказал им, что у него имеются денежные сбережения, а в ответ получил указание о необходимости срочно перевести их на «безопасный счет».
Затем бывший советник сделал все, что попросили преступники: купил новый мобильный телефон, установил приложение Mir Pay и перевел всю сумму несколькими частями. Уточняется, что общая сумма ущерба составила 5,1 млн рублей.
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