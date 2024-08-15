Поставили на колени, плевались: дети мигрантов издевались над дошкольниками в Красноярске

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В Красноярске произошел шокирующий случай жестокого издевательства над двумя русскими мальчиками в возрасте 8 и 6 лет со стороны детей мигрантов. Инцидент произошел 15 июля, когда малолетние обидчики заставили ребят встать на колени, плевали на них и снимали происходящее на камеру, чтобы позже выложить видео на YouTube-канал.
Ситуация была вскрыта благодаря подросткам, которые спугнули агрессоров и вызвали взрослых. Отец одного из пострадавших мальчиков рассказал о происходящем в интервью Telegram-каналу «Многонационал». По его словам, после инцидента он попытался обсудить ситуацию с родителями обидчиков, но столкнулся с агрессией и предложением взятки в 30 тысяч рублей и телефон для сына.
Родители обидчиков пытались замять дело из-за страха перед депортацией, так как они находятся в стране нелегально. Однако, когда правоохранительные органы не предприняли действий, нелегалы снова проявили агрессию.
Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, взял дело под личный контроль и потребовал отчета о ходе проверки. Дело получило общественный резонанс, и теперь ожидается, что последствия для виновных будут серьезными.
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«Мы отказались от предложения, поскольку не искали материального возмещения, а стремились к справедливости», — отметил он.
Родители обидчиков пытались замять дело из-за страха перед депортацией, так как они находятся в стране нелегально. Однако, когда правоохранительные органы не предприняли действий, нелегалы снова проявили агрессию.
Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, взял дело под личный контроль и потребовал отчета о ходе проверки. Дело получило общественный резонанс, и теперь ожидается, что последствия для виновных будут серьезными.
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Елена Перлова