Поставки красной икры на рынок России выросли
С начала лососевой путины‑2025 для реализации на российском рынке было промаркировано более 7,3 тыс. тонн солёной красной икры — на 18% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия».
Увеличение объёмов связано с ростом вылова тихоокеанских лососей. Общий объём промаркированной в 2025 году красной икры превысил 8,34 тыс. тонн.
По оценке президента Всероссийской Ассоциации Рыбохозяйственных Предприятий, Предпринимателей и Экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, более 90% красной икры в стране производится из тихоокеанских лососей, и в нечетные годы их вылов обычно выше — поэтому путина в этом году оказалась удачнее. На 1 сентября добыто 312,7 тыс. тонн рыбы, что превысило первоначальный научный прогноз. По его прогнозу итоговый вылов составит около 330 тыс. тонн (примерно на треть больше, чем в 2024 году, но вдвое меньше показателя 2023 года).
Ожидаемый объём икры — около 21 тыс. тонн, что, по словам Зверева, более чем достаточно для внутреннего рынка. Он также отметил, что путина подходит к концу, и на рынке формируется устойчивый ценовой тренд.
Рыбный союз 26 августа сообщил о начале снижения розничных цен на лососевую икру в России: прежде всего подешевели икра горбуши и нерки. Горбуша и нерка — ведущие виды по объёму добычи на Дальнем Востоке (доля горбуши в вылове около 73%, нерки — 14%). При этом икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась без изменений.
