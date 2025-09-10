10 сентября 2025, 21:11

«Известия»: Поставки красной икры на рынок России выросли на 18%

Фото: istockphoto/Andrej Filonenko

С начала лососевой путины‑2025 для реализации на российском рынке было промаркировано более 7,3 тыс. тонн солёной красной икры — на 18% больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия».