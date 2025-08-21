Килограмм чёрной икры обнаружили таможенники у девушки в аэропорту Екатеринбурга
В международном аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали 25-летнюю женщину, у которой обнаружили килограмм чёрной икры без заводской маркировки. Об этом сообщает URA.ru.
Пассажирка заявила, что икру приобрела на Шарташском рынке за 40 тысяч рублей. Однако согласно правилам вывоза, из страны разрешается провозить не более 250 граммов черной или осетровой икры на человека и только в специально маркированной заводской упаковке. Об этом рассказал начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.
В отношении девушки было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ о недекларировании товаров, обязательных к таможенному оформлению и статье КоАП РФ о несоблюдении правил экспорта запрещённых или ограниченно допустимых товаров.
Теперь ей грозят штрафы и другие санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
