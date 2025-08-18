Истринский дистрибьютор икорной продукции повысит производительность

18 августа 2025, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Истре на предприятии «СиаСтар» подвели итоги этапа диагностики в рамках федерального проекта «Производительность труда». О результатах сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





«СиаСтар» специализируется на дистрибьюции икр тобико и масаго для японской кухни. В качестве пилотного потока выбрали процесс производства икорной рыбной продукции. Специалисты Регионального центра компетенций Московской области вместе с рабочей группой предприятия оценили состояния потока, выявили потери и приступили к разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства.



«Компания рассчитывает добиться экономического эффекта более чем на 41 млн рублей благодаря оптимизации отдельных операций и балансировки линии участка фасовки готовой продукции по производству икры. На пилотном потоке рассчитывают сократить время протекания процесса и увеличить выработку на 20%, а незавершённое производство уменьшить до 10%», – отметили в ведомстве.