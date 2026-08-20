Поставки лисичек выросли, а цены опустились

20 августа 2026, 10:26

Эксперт Емельянова: поставки лисичек в РФ выросли почти на 10%, цена снизилась

Фото: iStock/laigor

Руководитель отдела продвижения агрокластера «Фуд Сити» Диана Емельянова сообщила о росте поставок лисичек на российский рынок. В июле объем увеличился на 4,2% по сравнению с прошлым годом, в августе — на 9,5%.