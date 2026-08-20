Поставки лисичек выросли, а цены опустились
Руководитель отдела продвижения агрокластера «Фуд Сити» Диана Емельянова сообщила о росте поставок лисичек на российский рынок. В июле объем увеличился на 4,2% по сравнению с прошлым годом, в августе — на 9,5%.
За июль и первые десять дней августа поставщики привезли на площадку 464 тонны этих грибов. Емельянова пояснила, что лисички редко поступают большими партиями, поэтому даже небольшой прирост в тоннах заметно отражается в статистике.
Главным поставщиком остается Владимирская область: на регион приходится около 80% общего объема. Тверская область формирует еще 13% рынка, Нижегородская — 7%. Грибы привозят сборщики и заготовители напрямую, что помогает контролировать ситуацию в каждом регионе.
В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что средняя стоимость лисичек снизилась до 300–350 рублей за килограмм. Год назад цена держалась в пределах 350–450 рублей. Падение стоимости связано с конкуренцией среди поставщиков, при этом предложение на рынке продолжает расти.
До конца августа серьезных изменений в поставках эксперты не ожидают. Позже на прилавках может увеличиться доля белых грибов. По словам Емельяновой, их активный сезон обычно начинается во второй половине августа и продолжается в сентябре, тогда как объем лисичек к этому времени постепенно сокращается.
Лисички ценят не только за вкус, но и за питательный состав. В них содержатся белок, клетчатка, витамины группы B, а также витамин D, который особенно важен для здоровья костей и иммунной системы. Эти грибы также богаты калием, фосфором, железом и антиоксидантами, помогающими защищать клетки организма от окислительного стресса.
При этом лисички низкокалорийны и могут стать хорошим дополнением к рациону тех, кто следит за весом. Клетчатка способствует нормальной работе пищеварения и дает ощущение сытости. Однако грибы стоит употреблять умеренно: они считаются достаточно тяжелой пищей, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и детям лучше относиться к ним с осторожностью.
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