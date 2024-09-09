Названа неожиданная опасность популярного препарата для похудения

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Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров заявил, что популярный у звезд препарат для похудения на основе семаглутида может вызвать такие негативные последствия, как тревогу и депрессию.
«Препарат для похудения на основе семаглутида вызывает паралич пищеварительной системы. Еда стоит очень долго, даётся чувство насыщения, постоянная тошнота. Помимо этого, препарат дает лишь временный эффект — человек худеет до тех пор, пока его колит. В первую очередь уходят мышцы, буквально обвисает кожа. Со стороны психики появляется тревога и депрессия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шуров.
Ранее эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник Ольга Рублева заявила, что новой волны эпидемии коронавируса помогут избежать вакцинация и классические меры предосторожности.
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