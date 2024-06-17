В Петербурге возродят Царскосельский лицей

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Всероссийский музей имени А. С. Пушкина совместно с Президентской академией в Санкт-Петербурге хотят возродить Царскосельский лицей. Подробнее о планах рассказал директор вуза Андрей Хлутков.
«Царскосельский лицей Президентской академии будет полным правопреемником Императорского Царскосельского лицея. Поэтому нам важно сохранить ту самую особую историческую обстановку, чтобы у будущих лицеистов была возможность смотреть на мир и в буквальном смысле видеть то, что созерцали их предшественники. Уже только это поможет ощутить сопричастность к лицейским традициям», — рассказал Хлутков в беседе с «Петербургским дневником»
Известно, что обучение в лицее будет начинаться с пятого класса. По словам Хлуткова, именно к 10-12 годам дети могут проявить себя как личность во взаимодействии с окружающей их средой. При отборе будущих лицеистов будут учитываться школьная успеваемость, социальные активности и спорт. Также планируется проводить вступительные испытания.
В лицее будут учебные корпуса, общежития, а также спортивный комплекс. При этом воспитанники будут обеспечены полным пансионом.
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