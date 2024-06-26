Роспотребнадзор: В Петербурге уничтожено шесть тонн продукции компании «Савон-К»

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В Санкт-Петербурге специалистами Роспотребнадзора изъято и уничтожено около шести тонн продукции компании «Савон-К». Готовая еда из продукции именно этой фирмы стала причиной массовых случаев ботулизма в России.
Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Игорь Ивулёнок. По его словам, когда выяснилось, что в Петербурге также реализуется продукция ООО «Савон-К», базирующейся на территории Московской области, были оперативно проинформированы торговые сети. Продавцы активно пошли на встречу и быстро отреагировали. По словам чиновника, на сегодняшний день из торгового оборота на территории региона изъято и уничтожено около шести тонн продукции этого производителя.
По данным министерства здравоохранения РФ, на сегодняшний день в больницах России с диагнозом ботулизм остаются 148 взрослых пациентов. Из них 44 человека получают искусственную вентиляцию лёгких. 232 человека, в том числе трое детей, выписаны после улучшения состояния.
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Александр Бойцов