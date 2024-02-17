Поступок украинских беженцев вызвал у немцев шок

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Украинские беженцы, получившие продукты питания в сети общественного питания Geraer Tafel в Гере, Германия, выбросили их в мусорный бак. Об этом пишет журнал Focus, ссылаясь на информацию местных жителей и руководство заведения.
«Сыр, салат, йогурт, специи — продукты из общественного питания в Гере, Тюрингия, полученные в середине декабря, были найдены безупречно упакованными и пригодными для употребления в мусорном баке. По-видимому, они были намеренно выброшены. Жители района Цветцен были поражены этим случаем», — говорится в статье.Один из местных жителей Винфрид Стекер сообщил, что обнаружив продукты в мусорном баке, он наблюдал за людьми, которые их выбросили, и заметил автомобиль с украинскими номерами.
«Если что-то не устраивает, можно оставить это на нашем столе или вернуть нам немедленно. Спрос на продукты очень высок», — отметила она.Шедлих также сообщила, что украинцы, совершившие этот поступок, получили продукты в последний раз, и их продовольственная карта была аннулирована.
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