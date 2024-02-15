В Германии выявили более тысячи фальшивых украинцев, получающих пособие

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«Румыны появлялись в тех местах, где власти предлагали помощь беженцам. Они заявляли, что находятся за пределами зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были предоставлены все условия: проживание, питание и помощь в любое время», — говорится в сообщении.
Их смогли разоблачить волонтеры, которые заметили, что «беженцы» не говорят на украинском языке. Тогда в Германии начали расследование, в ходе которого выяснилось, что только на юго-западе страны более 1,3 тысяч человек выдавали себя за украинцев.
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