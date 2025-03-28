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Саввин день 29 марта: что нельзя делать с хлебом и деньгами, народные приметы

Фото: istockphoto/Pavlina Lunakova

Фото: istockphoto/Pavlina Lunakova

29 марта в народном календаре отмечается Саввин день, который получил свое название в честь святого Саввы, почитаемого как покровителя пастушества и земледелия. Этот день символизирует переход от зимы к весне и является важной вехой в аграрном календаре, когда крестьяне начинали активно готовиться к посевным работам. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Историческое значение Саввина дня

Святой Савва, живший в IV веке, известен своей мудростью и добротой. Его почитание связано с тем, что он был защитником людей, и в этот день обращались к нему с молитвами о благополучии и удаче в предстоящих работах. В народной традиции Саввин день стал временем, когда люди искали защиты и помощи в своих делах, особенно связанных с земледелием и скотоводством.

Народные приметы на Саввин день

На Саввин день существовало множество примет, основанных на наблюдениях за природой и поведением животных.

1. Если в этот день солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай. Холодный ветер или снег могли означать, что весна будет затяжной и холодной.
2. Если птицы активно вьются и начинают строить гнезда, это считалось хорошим знаком. Это предвещало, что весна будет плодородной и изобилующей.
3. Существовала примета, что если в этот день начать сажать семена, они дадут хороший урожай. Люди старались заняться подготовкой земли и посевом.
4. Обращали внимание на поведение домашних животных. Если коровы или овцы активно паслись и были спокойны, это предвещало удачу в делах.
5. Если в Саввин день кто-то чувствовал себя плохо, это могло быть знаком того, что следует обратить внимание на свое здоровье и провести время на свежем воздухе.

Фото: iStock/Carol Hamilton

Праздничные традиции

Саввин день также был временем для различных обрядов и ритуалов. В деревнях люди собирались вместе, чтобы отпраздновать приход весны. Традиционно устраивались общие трапезы, где подавались блюда из свежих овощей и молочных продуктов. В некоторых регионах проводились обряды очищения. Люди могли умываться утренней росой или освященной водой, чтобы смыть все неприятности и привлечь удачу в дом. Этот ритуал символизировал обновление и новое начало.

Также в Саввин день было принято делать заготовки на будущее — солить овощи, готовить варенья и другие консервации. Это время было связано с подготовкой к летнему сезону.

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Что нельзя делать

Не рекомендуется делать предложение руки и сердца. Согласно народным поверьям, если девушка согласится на такое предложение, ее ждет несчастливый брак. Не нужно пересаживать комнатные растения в Саввин день. Считается, что они завянут. Под запретом разведение огня, поскольку это считается предвестником беды. Нельзя печь хлеб — это может привести к различным проблемам. Также строго запрещено в этот день давать в долг.

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Кинологи объяснили, почему собака грызет несъедобные предметы
Кинолог Голубев: собака грызет несъедобные предметы из-за проблем с ЖКТ
28 марта 2025, 12:19

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Смена пищевых привычек собаки должна насторожить хозяина, особенно, если это касается поедания несъедобных предметов. Если ваша собака начала интересоваться мебелью, различными растениями, бумагой и другими предметами, важно обратить внимание на это поведение и принять меры.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что такое поведение может сигнализировать как о недостатке полезных веществ в организме питомца, которые он пытается восполнить самостоятельно, так и о серьезных нарушениях в организме.

«Если вы заметили, что собака стала есть несъедобные предметы, обратитесь за консультацией в ветеринарную клинику», — добавил он.

Почему собака ест несъедобные предметы


Несбалансированный рацион

Питомец может самостоятельно попытаться восполнить необходимые полезные элементы, которые он недополучает с пищей. Из-за этого собака может начать есть несъедобные предметы.

Проблемы с ЖКТ

Странные вкусовые предпочтения могут быть вызваны дискомфортом и проблемами с ЖКТ. Например, собака съела пропавший паштет и путем поедания несъедобного предмета, пытается вызвать рвоту.

Скука или стресс

Заскучавшая собака может попытаться найти себе занятие самостоятельно. Одним из таких занятий может стать поедание несъедобных предметов. Кроме того, такое поведение может быть вызвано стрессом.

Смена зубов

В процессе смены зубов у щенков могут воспаляться и чесаться десна. Если хозяин не позаботился о специальных игрушках, то малыш может начать грызть мебель.

Как корректировать поведение


Первое, что должен сделать хозяин, заметив собаку за поеданием несъедобного предмета — проверить здоровье любимца. Затем проанализировать его рацион: все ли полезные элементы поступают собаке с пищей, достаточно ли ее кормят, выстроен ли режим кормления. Это очень важный вопрос, который в том числе влияет на пищевое поведение питомца. Если в рационе не хватает полезных элементов, смените корм на более подходящий и совместно со специалистом подберите комплекс витаминов.

Также обратите внимание на воспитание и стрессовые ситуации. Будьте внимательны к любимцу, предлагайте ему игрушки для самостоятельных занятий, например, отлично подойдет конг или другая игрушка, которую можно жевать. Исключите стресс из жизни любимца: обозначьте правила, будьте предсказуемым хозяином, ежедневно давайте собаке соразмерную нагрузку и не забывайте о полноценных прогулках.

Поедание несъедобных предметов — нетипичное поведение животного. Если собака ест несъедобный предмет, это может вызывать ряд проблем со здоровьем, среди которых закупорка пищеварительного тракта. Не оставляйте эту проблему без внимания, ведь это может серьезно навредить собаке.

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Нарколог Холдин объяснил, как из-за курения можно заболеть туберкулезом
28 марта 2025, 12:02

Фото: istockphoto / PeopleImages

Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Развитие болезни зависит от множества неблагоприятных факторов, и одним из них является курение, которое значительно повышает восприимчивость к туберкулезу. Особенно страдают легкие курильщиков, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Вредные вещества, содержащиеся в сигаретах, раздражают слизистую легких и угнетают иммунитет. Никотин разрушает эпителий с ресничками, которым выстланы бронхи. Из-за этого из органов дыхания хуже выводятся патогенные микроорганизмы, а это, в свою очередь, может привести к возникновению очагов воспаления», — объяснил Холдин.

Нарколог отметил, что это создаёт благоприятные условия для развития бронхита, туберкулеза и других серьезных заболеваний. Исследования показывают, что курение многократно увеличивает риск заболевания туберкулезом.

Чтобы защитить легкие и укрепить иммунитет, важно отказаться от курения и алкоголя, соблюдать режим дня, заниматься физической активностью, правильно питаться и проводить больше времени на свежем воздухе.

В подмосковном Минздраве напомнили, что в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний.

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Гериатр рассказал, какие факторы влияют на возраст человека
Гериатр Конев: на возраст человека влияют события в мире и психология
28 марта 2025, 11:52

Фото: iStock/Viktoria Korobova

ВОЗ подняла возрастной порог для молодежи до 45 лет. Согласно новой классификации возрастных групп, молодежь — это граждане в возрасте от 18 до 44 лет. А те, кому от 45 до 59 лет, принадлежат к средней возрастной группе. Пожилыми теперь считают тех, кому исполнилось от 60 до 74 лет. Старыми — от 75 до 90 лет.
Доктор медицинских наук, кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» рассказал, что на возрастную классификацию влияет масса факторов.

«Действительно, 45 лет — это возраст, когда наступает изменение регуляции в ряде параметров, хотя у каждого своя генетика. До 45 человек совершенствуется, все настраивает. Эта классификация отражает естественное развитие событий. Хотя в последнее время этот процесс резко замедлился и даже перевернулся в связи с ковидом и другими событиями», — сказал эксперт.

По его словам, возраст программируется самим человеком и его ощущениями.

«Безусловно, физиологические изменения начинают давить. Но чем дольше человек себя считает молодым, зрелым, тем он лучше себя чувствует. Это доказано. Психологические факторы здесь очень важны», — заключил гериатр.

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Борьба с онкологией, смерть любимого и связь с Борисом Акуниным*: тяжелые жизненные испытания писательницы Дарьи Донцовой
28 марта 2025, 10:14

Дарья Донцова (фото: Instagram** / @dontsova_official)

Дарья Донцова — известная российская писательница, автор популярных иронических детективов. Её книги занимают топовые позиции в рейтингах продаж, а имя стало символом лёгкого и захватывающего чтива. «Радио 1» расскажет о биографии Донцовой, её творческом пути, личной жизни, болезни и религиозных взглядах.

Биография Дарьи Донцовой


Детство и юность


Настоящее имя Дарьи Донцовой — Агриппина Аркадьевна Донцова. Она родилась 7 июня 1952 года в Москве в творческой семье: отец был писателем, а мать — режиссёром.

Семья будущей писательницы жила в непростых условиях. Сначала они жили в бараке, а затем в крохотной комнате, из-за чего девочку на год отправили к бабушке. Только в 1957 году они смогли переехать в просторную квартиру возле станции метро «Аэропорт».

С детства Донцову окружали знаменитые личности, такие как поэт Валентин Катаев и прозаик Лиля Брик.

Личная жизнь Дарьи Донцовой


Первый брак и тяжёлые испытания


Дарья Донцова вспоминала, что её первая влюблённость случилась в детстве, когда она увидела актёра в фильме. Однако настоящие отношения у неё начались в 1971 году, когда она впервые вышла замуж за Дмитрия Демина, но их союз оказался коротким.

Дарья Донцова (фото: Instagram** / @dontsova_official)

Их брак продлился всего год, но за это время Дарья забеременела.

«В августе я беременна, на восьмом месяце. А 23 августа умирает папа мой. Папа умер, и мой муж исчез. Он просто испарился. Больше я его никогда не видела в своей жизни», — рассказала писательница.

Так Дарья Донцова осталась одна с новорождённым сыном Аркадием. Он родился 29 сентября, ровно на сороковой день после смерти деда. Родами занимались студенты, и только опытная медсестра спасла малыша, когда он чуть не задохнулся при появлении на свет.

Счастливый брак с Александром Донцовым


Через некоторое время судьба свела Дарью с Александром Донцовым. Их познакомила общая подруга, которая специально посадила их рядом на своём дне рождения. Первое впечатление оказалось не самым приятным: Донцова была окружена людьми искусства, а Александр показался ей слишком строгим и серьёзным.

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Однако подруга не сдавалась. В следующий раз она пригласила Александра в гости к Дарье и специально задержала его, чтобы он не смог уехать из-за закрытого метро. Тогда писательница честно призналась ему, что не планирует больше выходить замуж.

«Я ему говорю: "Вы меня простите, но я замуж не хочу, не собираюсь, и ни с каким мужчиной жить больше не желаю". И мужчина, услышав это, говорит: "Боже мой, а я только развелся. У меня нет никаких планов жениться, мне все бабы надоели". И тут он увидел какую то книгу на столе, и мы начали разговаривать до 7 утра, пока не вспомнили, что нам надо на работу», — поделилась Донцова.

Дарья и Александр Донцовы (фото: Instagram** / @dontsova_official)

Они прожили в крепком браке 40 лет, вплоть до смерти Александра в 2023 году. ​

Онкология и начало писательской карьеры


Дарья Донцова столкнулась с тяжёлым испытанием — ей поставили диагноз «онкология». Однако вместо отчаяния она нашла в себе силы для борьбы.

«Мне онкология сделала огромные подарки. Я лежала в реанимации, а медсестра принесла мне книжечку "Семь подвигов Геракла" и говорит: "Ваш муж сказал, что вы всегда хотели писать книги. Вот, пишите!» — вспоминает Дарья.

Так родилась её первая книга, а затем и целая серия детективов, принесшая ей огромную популярность.

Отношение к Борису Акунину* и отъезду писателей из России


Дарья Донцова также высказалась по поводу позиции Бориса Акунина* и его отъезда из России. Она считает, что это ошибка, потому что в своей стране у него была огромная аудитория и любовь читателей, а за границей ему придётся начинать всё заново.

«Я подумала, что он совершил очень большую ошибку. Мне стало его жаль, потому что его очень любят в России. У него здесь огромная читательская аудитория. И то, что он как то решил лишить эту аудиторию своих новых книг — это как то жалко. Потому что мир западной литературы, каким бы он ни казался огромным и большим, но там есть свои авторы, к которым рынок привык. И новый автор всегда сложно вливается в устоявшийся рынок», — отметила писательница.

Она также подчеркнула, что никогда не думала покидать Россию. Она благодарна стране за образование, возможности и свою жизнь.

Дарья Донцова (фото: Instagram** / @dontsova_official)

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*Борис Акунин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#семья
#онкология
#испытания
#книги
#поэт
#писатель
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LG, Samsung и Hyundai выразили желание вернуться на российский рынок
KT: LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок
28 марта 2025, 09:17

Фото: iStock/Ivan-balvan

Крупные корейские производители, такие как LG, Samsung и Hyundai, активно готовятся к возобновлению своего бизнеса в России, пишет издание Korea Times.
Это происходит на фоне увеличения переговоров о перемирии между Москвой и Киевом, что создает предпосылки для восстановления деловых отношений.

Обозреватель подчеркнул, что для Кореи Россия остается ключевым рынком, особенно в условиях растущего давления со стороны американских пошлин. Крупные компании разрабатывают технико-экономические обоснования для возможного возвращения, что свидетельствует об их намерении диверсифицировать бизнес.

Также стоит отметить, что итальянская компания Ariston недавно объявила о своем решении вернуться на российский рынок. Напомним, что многие известные бренды приостановили свою деятельность в России в начале марта 2022 года, включая компанию Inditex.

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