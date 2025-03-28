Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

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Всем известно, что погода напрямую влияет на настроение россиян. Какой она будет в эти выходные?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на выходных в Москве и области будет хорошая погода с температурой воздуха до +14 градусов.
По его словам, зимние холода могут вернуться, но на короткий срок.
Ранее Александр Шувалов сказал, что, несмотря на аномальное тепло в марте, менять в автомобиле зимнюю резину на летнюю имеет смысл только ближе к 20 апреля.
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«Не будет дождя. Вполне оптимистичный прогноз. С утра будут туманы по области, водителям стоит быть аккуратнее», — добавил он.
По его словам, зимние холода могут вернуться, но на короткий срок.
«Они могут вернуться в среднем на три дня вначале апреля. И отрицательные температуры будут, и, возможно, ляжет на день-два снежок», — предупредил синоптик.
Ранее Александр Шувалов сказал, что, несмотря на аномальное тепло в марте, менять в автомобиле зимнюю резину на летнюю имеет смысл только ближе к 20 апреля.
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Анастасия Панченко