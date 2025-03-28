Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

29 марта в народном календаре отмечается Саввин день, который получил свое название в честь святого Саввы, почитаемого как покровителя пастушества и земледелия. Этот день символизирует переход от зимы к весне и является важной вехой в аграрном календаре, когда крестьяне начинали активно готовиться к посевным работам. Подробности читайте в материале «Радио 1».