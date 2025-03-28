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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Синоптик Шувалов: на выходных в Москве будет до +14
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Всем известно, что погода напрямую влияет на настроение россиян. Какой она будет в эти выходные?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на выходных в Москве и области будет хорошая погода с температурой воздуха до +14 градусов.

«Не будет дождя. Вполне оптимистичный прогноз. С утра будут туманы по области, водителям стоит быть аккуратнее», — добавил он.

По его словам, зимние холода могут вернуться, но на короткий срок.

«Они могут вернуться в среднем на три дня вначале апреля. И отрицательные температуры будут, и, возможно, ляжет на день-два снежок», — предупредил синоптик.

Ранее Александр Шувалов сказал, что, несмотря на аномальное тепло в марте, менять в автомобиле зимнюю резину на летнюю имеет смысл только ближе к 20 апреля.

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#выходные
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#тепло
Рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде, объявлен сбор средств на его спасение
Друзья Паши Техника собирают деньги на его лечение
28 марта 2025, 12:50

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Состояние рэпера Паши Техника, введенного в искусственную кому в Тайланде, критическое. Об этом пишет Baza.
«С Пашей всё очень плохо», — сообщил знакомый артиста.

Сейчас рэпер находится на аппарате ИВЛ. Его друзья объявили сбор денег для оплаты дорогостоящего лечения. По их словам, требуется еще пять миллионов рублей.

Напомним, 40-летнего Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде. Причиной его состояния стало употребление наркотиков. Это уже не первый случай, когда музыкант оказался в коме после употребления запрещенных веществ.

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*Запрещен в РФ
#алкоголь
#техника
#нарколог
#музыкант
#рф
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Подмосковье приглашают на чемпионат творческих компетенций «АртМастерс»
28 марта 2025, 12:28

Фото: istockphoto/jacoblund

Открытый национальный чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» помогает специалистам креативной сферы раскрыть свой творческий потенциал и реализоваться в профессии, его цель — раскрытие творческого потенциала молодых профессионалов.
«За несколько лет Чемпионат стал экосистемой по развитию кадрового потенциала творческих индустрий в России. Он дает возможность молодым специалистам повысить профессиональное мастерство и встроиться в производственные процессы крупных компаний креативного сектора: театров, кинопроизводства, медиа и бизнеса», — сказано в сообщении.
Заявку на национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» можно подать до 30 апреля 2025 года. По сообщению организаторов, речь идет о масштабных соревнованиях для специалистов творческих индустрий.

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#чемпионат
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Кинологи объяснили, почему собака грызет несъедобные предметы
Кинолог Голубев: собака грызет несъедобные предметы из-за проблем с ЖКТ
28 марта 2025, 12:19

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Смена пищевых привычек собаки должна насторожить хозяина, особенно, если это касается поедания несъедобных предметов. Если ваша собака начала интересоваться мебелью, различными растениями, бумагой и другими предметами, важно обратить внимание на это поведение и принять меры.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что такое поведение может сигнализировать как о недостатке полезных веществ в организме питомца, которые он пытается восполнить самостоятельно, так и о серьезных нарушениях в организме.

«Если вы заметили, что собака стала есть несъедобные предметы, обратитесь за консультацией в ветеринарную клинику», — добавил он.

Почему собака ест несъедобные предметы


Несбалансированный рацион

Питомец может самостоятельно попытаться восполнить необходимые полезные элементы, которые он недополучает с пищей. Из-за этого собака может начать есть несъедобные предметы.

Проблемы с ЖКТ

Странные вкусовые предпочтения могут быть вызваны дискомфортом и проблемами с ЖКТ. Например, собака съела пропавший паштет и путем поедания несъедобного предмета, пытается вызвать рвоту.

Скука или стресс

Заскучавшая собака может попытаться найти себе занятие самостоятельно. Одним из таких занятий может стать поедание несъедобных предметов. Кроме того, такое поведение может быть вызвано стрессом.

Смена зубов

В процессе смены зубов у щенков могут воспаляться и чесаться десна. Если хозяин не позаботился о специальных игрушках, то малыш может начать грызть мебель.

Как корректировать поведение


Первое, что должен сделать хозяин, заметив собаку за поеданием несъедобного предмета — проверить здоровье любимца. Затем проанализировать его рацион: все ли полезные элементы поступают собаке с пищей, достаточно ли ее кормят, выстроен ли режим кормления. Это очень важный вопрос, который в том числе влияет на пищевое поведение питомца. Если в рационе не хватает полезных элементов, смените корм на более подходящий и совместно со специалистом подберите комплекс витаминов.

Также обратите внимание на воспитание и стрессовые ситуации. Будьте внимательны к любимцу, предлагайте ему игрушки для самостоятельных занятий, например, отлично подойдет конг или другая игрушка, которую можно жевать. Исключите стресс из жизни любимца: обозначьте правила, будьте предсказуемым хозяином, ежедневно давайте собаке соразмерную нагрузку и не забывайте о полноценных прогулках.

Поедание несъедобных предметов — нетипичное поведение животного. Если собака ест несъедобный предмет, это может вызывать ряд проблем со здоровьем, среди которых закупорка пищеварительного тракта. Не оставляйте эту проблему без внимания, ведь это может серьезно навредить собаке.

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Саввин день 29 марта: что нельзя делать с хлебом и деньгами, народные приметы
28 марта 2025, 12:08

Фото: istockphoto/Pavlina Lunakova

29 марта в народном календаре отмечается Саввин день, который получил свое название в честь святого Саввы, почитаемого как покровителя пастушества и земледелия. Этот день символизирует переход от зимы к весне и является важной вехой в аграрном календаре, когда крестьяне начинали активно готовиться к посевным работам. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Историческое значение Саввина дня

Святой Савва, живший в IV веке, известен своей мудростью и добротой. Его почитание связано с тем, что он был защитником людей, и в этот день обращались к нему с молитвами о благополучии и удаче в предстоящих работах. В народной традиции Саввин день стал временем, когда люди искали защиты и помощи в своих делах, особенно связанных с земледелием и скотоводством.

Народные приметы на Саввин день

На Саввин день существовало множество примет, основанных на наблюдениях за природой и поведением животных.

1. Если в этот день солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай. Холодный ветер или снег могли означать, что весна будет затяжной и холодной.
2. Если птицы активно вьются и начинают строить гнезда, это считалось хорошим знаком. Это предвещало, что весна будет плодородной и изобилующей.
3. Существовала примета, что если в этот день начать сажать семена, они дадут хороший урожай. Люди старались заняться подготовкой земли и посевом.
4. Обращали внимание на поведение домашних животных. Если коровы или овцы активно паслись и были спокойны, это предвещало удачу в делах.
5. Если в Саввин день кто-то чувствовал себя плохо, это могло быть знаком того, что следует обратить внимание на свое здоровье и провести время на свежем воздухе.

Фото: iStock/Carol Hamilton

Праздничные традиции

Саввин день также был временем для различных обрядов и ритуалов. В деревнях люди собирались вместе, чтобы отпраздновать приход весны. Традиционно устраивались общие трапезы, где подавались блюда из свежих овощей и молочных продуктов. В некоторых регионах проводились обряды очищения. Люди могли умываться утренней росой или освященной водой, чтобы смыть все неприятности и привлечь удачу в дом. Этот ритуал символизировал обновление и новое начало.

Также в Саввин день было принято делать заготовки на будущее — солить овощи, готовить варенья и другие консервации. Это время было связано с подготовкой к летнему сезону.

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Что нельзя делать

Не рекомендуется делать предложение руки и сердца. Согласно народным поверьям, если девушка согласится на такое предложение, ее ждет несчастливый брак. Не нужно пересаживать комнатные растения в Саввин день. Считается, что они завянут. Под запретом разведение огня, поскольку это считается предвестником беды. Нельзя печь хлеб — это может привести к различным проблемам. Также строго запрещено в этот день давать в долг.

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Нарколог Холдин объяснил, как из-за курения можно заболеть туберкулезом
28 марта 2025, 12:02

Фото: istockphoto / PeopleImages

Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Развитие болезни зависит от множества неблагоприятных факторов, и одним из них является курение, которое значительно повышает восприимчивость к туберкулезу. Особенно страдают легкие курильщиков, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Вредные вещества, содержащиеся в сигаретах, раздражают слизистую легких и угнетают иммунитет. Никотин разрушает эпителий с ресничками, которым выстланы бронхи. Из-за этого из органов дыхания хуже выводятся патогенные микроорганизмы, а это, в свою очередь, может привести к возникновению очагов воспаления», — объяснил Холдин.

Нарколог отметил, что это создаёт благоприятные условия для развития бронхита, туберкулеза и других серьезных заболеваний. Исследования показывают, что курение многократно увеличивает риск заболевания туберкулезом.

Чтобы защитить легкие и укрепить иммунитет, важно отказаться от курения и алкоголя, соблюдать режим дня, заниматься физической активностью, правильно питаться и проводить больше времени на свежем воздухе.

В подмосковном Минздраве напомнили, что в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний.

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