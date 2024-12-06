Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных

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Первая неделя декабря подходит к концу, однако снега жители Москвы и области так и не дождались. Когда природа подарит людям белоснежные пейзажи?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что пейзаж на улице изменится с началом снежных выходных.
По его словам, предсказывать погоду на новогодние праздники еще рано, потому что все изменяется.
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«Дискомфорт создает отсутствие снега, но в субботу и воскресенье все кардинально изменится. Снег прибавится. Завтра во второй половине дня и к вечеру, к полуночи на воскресенье сугробы могут достигнуть высоты 8−10 сантиметров. При этом температура начнет повышаться сначала до 2−4 градусов, потом до 0−2», — сказал он.
По его словам, предсказывать погоду на новогодние праздники еще рано, потому что все изменяется.
«У нас сейчас такая гуляющая, неоднозначная, неустойчивая погода. Как-то ее из стороны в сторону швыряет. На выходных повышение температуры, а во второй половине следующей недели опять провал в холод», — спрогнозировал синоптик.
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Анастасия Бондарева