Синоптик рассказал, когда в Москву придет очередная теплая волна с повышением температуры

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Декабрь вступил в силу, но температура воздуха москвичей и жителей области пока не морозит. Когда ждать настоящей климатической зимы?
Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на этой неделе мы попрощаемся с осенью и встретим раннюю зиму.
По его словам, в пятницу начнется еще одна теплая волна с мокрым снегом и повышением температуры до -1.
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«Начнем ее встречать в среду, когда пройдет небольшой снежок и хмурь немножко разбавится свежим белым цветом. И в четверг-пятницу у нас уже слабый мороз -2, -7 градусов. Так что, мы из осеннего режима переходим в зимний. Снег будет, правда, небольшой — полсантиметра-сантиметр, но он все-таки будет, и как раз он будет предвестником понижения температуры», — сказал синоптик.
По его словам, в пятницу начнется еще одна теплая волна с мокрым снегом и повышением температуры до -1.
«К выходным температура дойдет и до нуля градусов. Вторая половина декабря, скорее всего, снежной будет», — сообщил собеседник.
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Анастасия Бондарева