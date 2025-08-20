Жителям Москвы рассказали о погоде на 1 сентября

20 августа 2025, 15:14

Синоптик Шувалов: 1 сентября в Москве будет умеренно тепло

Фото: iStock/GettyTim82

Погода в столичном регионе в День знаний будет умеренно тёплой. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По словам синоптика, в столице, по предварительным данным, ожидается умеренно тёплый день, с температурой около +20 °С.





«Про осадки нельзя сказать, что будут. Утром около +11...+13 °С тепла, ребятам лучше приодеться, если на улице будет линейка», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

«Скорее всего, месяц закончится температурой ниже климатической нормы. Преобладающая температура на следующей неделе – от 7 до 12 °С тепла, а днём – от 14 до 19 °С тепла», — уточнила Позднякова.