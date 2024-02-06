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Потерявшим своё жильё под обстрелами гражданам предоставят земельные участки

06 февраля 2024, 11:15
Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

Жителям приграничных регионов, которые лишись жилья в результате обстрелов, предоставят земельные участки, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на имеющийся у агентства документ.

«Жители приграничных регионов, потерявшие свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ, смогут в текущем году бесплатно получить от государства земельные участки», — сообщили в издании.

Отмечается, что соответствующий документ уже подписан. По информации СМИ, этот проект позволит предоставлять россиянам землю на законных основаниях, в то время как ранее произвести такую процедуру на официальном уровне было невозможно, если пострадавшие граждане уже воспользовались правом бесплатного получения земли.

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#земельные участки
#обстрел
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Михаил Боярский приехал на плановую госпитализацию в Мариинскую больницу
06 февраля 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Народный артист РСФСР Михаил Боярский приехал в Мариинскую больницу для прохождения плановой госпитализации, об этом сообщает 78.ru.
По информации СМИ, артист прибыл в больницу самостоятельно, при этом, отвечать на вопросы журналистов он отказался.

Как удалось выяснить, Боярский приехал в Мариинскую больницу на плановую госпитализацию. Ему должны сделать коронарографию и стентирование.

27 ноября артист был экстренно госпитализирован в медучреждение с инфарктом. Предполагалось, что проблемы с сердцем у него возникли на фоне осложнений после перенесённого коронавируса.

В конце декабря супруга Боярского привезла его в больницу для планового осмотра, однако, врачи решили оставить его в стационаре для наблюдения.

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#артист
#больница
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В Подмосковье спасли кота, застрявшего в приоткрытом окне
06 февраля 2024, 11:53

фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кота, застрявшего в приоткрытом окне. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
к спасателям обратилась обеспокоенная хозяйка, которая рассказала, что ее любимец хотел пролезть через приоткрытое окно из комнаты на балкон, но застрял в оконной раме.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы осмотрели пленника, после чего приступили к его освобождению. Специалисты надели защитные перчатки и с помощью специального инструмента отжали пластиковое окно, а затем передали питомца обеспокоенной хозяйке. Во время спасения кот вел себя спокойно и тихо, будто понимая, что ему хотят помочь», — поделился замначальника части Михаил Паленов.

Стоит отметить, что операция по спасению происходила в городском округе Дубна.

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#дубна
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#перчатки
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#подмосковье
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Быков* оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации
06 февраля 2024, 11:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Калинников

Писателя Дмитрия Быкова* оштрафовали на 10 тысяч рублей по приговору Никулинского суда города Москвы. Творец-иноагент был наказан за участие в деятельности нежелательной организации.
Именно так звучит правонарушение, предусмотренное статьёй 20.33 КоАП РФ, а если точнее: участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй — убыток для кошелька в пользу государства на сумму в 15 тысяч рублей. О какой именно организации идёт речь, в приговоре не уточняется.

Адвокат Дмитрия Быкова* Василий Кушнир сообщил, что писатель был оштрафован за интервью, данное им изданию «Новая газета. Европа»**, которое признано в России нежелательной организацией.

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В 2024 году практику в ЦППК смогут пройти порядка 700 студентов
06 февраля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В 2024 году ЦППК примет еще больше студентов-практикантов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года уже прошли первые практики у студентов в филиалах ЦППК.

«Сейчас компания взаимодействует с 15 заведениями из Москвы и Подмосковья, а также из Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Курской, Рязанской, Ярославской и Тульской областей. Придя на практику, учащиеся оттачивают навыки в эксплуатационных депо в качестве дублеров помощников машинистаПосле практики они смогут работать и на новых диаметрах и в «Иволгах» всех модификаций», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что после практики студенты смогут трудоустроиться ​в компанию на ​несколько специальностей на выбор.

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#обучение
#подмосковье
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Reuters: В Китае из-за дефицита чипов ИИ замедлено производство смартфонов
06 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта (ИИ) и производственные ограничения вынудили одного из китайских технологических гигантов замедлить производство смартфонов премиум-класса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.
Из-за проблем с комплектующими китайская компания была вынуждена сократить производство телефонов и вынести их на второй план, несмотря на увеличение продаж такой техники, уступив таким образом американским конкурентам. При этом сам технологический гигант от комментариев на данную тему отказался.

Отмечается, что США в 2019 году ограничили доступ к технологиям для производства чипов, объяснив это интересами национальной безопасности. Санкции отразились как на продаже чипов, так и на продаже смартфонов, так как ранее 90% мирового рынка занимала компания из Соединённых Штатов.

Reuters отмечает, что на этом фоне власти КНР призвали улучшить позиции страны в технологической сфере и объявили о проектах по созданию обработки данных. Китайские технологические гиганты также работают над повышением производительности разработки, надеясь, что такое соглашение будет краткосрочным.

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#технологии
#искусственный интеллект
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В Подмосковье Система-112 приняла свыше 10 тысяч вызовов из других регионов России
06 февраля 2024, 10:29

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Более 10 тыс. вызовов, поступивших в Систему-112 Московской области, были переданы в другие регионы. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
В Службу-112 Московской области региональных вызовов поступают и с разных уголков России.

«Не редко бывают случаи, когда жители Московской области обращаются на единый номер «112» с просьбой оказать помощь своим родным и близким в другом регионе. А в чрезвычайных ситуациях важна каждая минута. Для оказания оперативной помощи в таких случаях были заключены соглашения об информационном взаимодействии с соседними областями. На данный момент Система-112 Московской области имеет соглашения об информационном взаимодействии со службами 112 Москвы, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской и Ярославской областей», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что при получении звонка из другого региона сотрудник 112 запишет все данные по происшествию и направит их с систему соответствующего региона.

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#жители
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В Подмосковье работают камеры для выявления нелегальных перевозчиков строительного мусора
06 февраля 2024, 10:25

Фото: ГУСТ МО

Ровно год «большой брат» следит за перевозчиками строительных отходов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С января прошлого года в регионе работают камеры, которые помогают вычислять перевозчиков строительного мусора, которые не оформили официальные документы.

«Камеры дополнили проверки водителей на местах, ведь теперь «засады» поджидают на основных автомагистралях и трассах и работают 24/7. Всего за год цифровым путем удалось «поймать» 14 498 водителей большегрузов, не оформивших специальный талон. Сумма штрафов в упрощенном порядке за этот период — 622 миллиона 446 тысяч рублей. Когда мы только запустили и тестировали систему, в объективы попали только 6 перевозчиков, а уже в этом году было зафиксировано 365 эпизодов», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что больше всего нарушителей было выявлено в городских округах Балашиха, Истра, Одинцово и Щёлково.

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#светлана аипова
#нарушения
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Бизнес-омбудсмены Подмосковья и ХМАО подписали соглашение о взаимодействии
06 февраля 2024, 09:49

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена МО

Соглашение о межрегиональном взаимодействии подписали уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнёв и его коллега из Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Каск, сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.
Владимир Головнёв отметил, что подписанное соглашение станет основой для совместной работы над предложениями по формированию благоприятной среды для предпринимателей.

«Обмен опытом позволяет находить более эффективные пути решения возникающих у бизнеса вопросов», — подчеркнул важность сотрудничества бизнес-омбудсмен Подмосковья.

Кроме того, Владимир Головнёв рассказал коллеге о ряде успешных подмосковных практик взаимодействия с бизнес-сообществом, включая досудебное урегулирование споров специалистами Центра медиации, работу сети общественных приёмных уполномоченного по правам предпринимателей в разных округах и пр.

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#предприниматели
#права
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В Башкирии мужчина попытался похитить девочку, ее спас брат
06 февраля 2024, 09:37

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Стерлитамаке мужчина средь бела дня попытался похитить девочку возле подъезда, однако ее смог спасти старший брат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, брат с сестрой возвращались из школы домой. Возле подъезда их поджидал неизвестный мужчина в балаклаве. В какой-то момент мужчина схватил девочку за руку и попытался увести ее. Однако брат смог вовремя отреагировать и потянуть сестру к себе и вырвал из рук похитителя.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что суд в Астраханской области вынес приговор местному жителю, который ограбил и похитил двух человек в 2002 году. Как удалось установить следствию, летом 2002 года в астраханском селе Черный Яр трое преступников похитили бизнесмена и его знакомую. Девушку вывезли в степь, где связали задушили, а парня спрятали в багажник. Подельники отправились к отцу похищенного, избили его и стали требовать выкуп.


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