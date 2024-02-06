Потерявшим своё жильё под обстрелами гражданам предоставят земельные участки

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Жителям приграничных регионов, которые лишись жилья в результате обстрелов, предоставят земельные участки, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на имеющийся у агентства документ.
«Жители приграничных регионов, потерявшие свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ, смогут в текущем году бесплатно получить от государства земельные участки», — сообщили в издании.
Отмечается, что соответствующий документ уже подписан. По информации СМИ, этот проект позволит предоставлять россиянам землю на законных основаниях, в то время как ранее произвести такую процедуру на официальном уровне было невозможно, если пострадавшие граждане уже воспользовались правом бесплатного получения земли.
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