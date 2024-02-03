ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди

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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек. Об этом в своём Telegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он написал, что под завалами пекарни может находиться несколько десятков человек, трёх пострадавших экстренно доставили в больницу.
По его словам, украинское командование зная, что в выходной день жители населённого пункта ходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, специально приказало нанесли по ней удар.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры.
Пасечник добавил, что с помощью спецтехники специалисты пытаются достать пострадавших.
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По его словам, украинское командование зная, что в выходной день жители населённого пункта ходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, специально приказало нанесли по ней удар.
Пасечник добавил, что с помощью спецтехники специалисты пытаются достать пострадавших.
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Анастасия Чинкова