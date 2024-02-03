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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди

Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске
03 февраля 2024, 18:15
Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек. Об этом в своём Telegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он написал, что под завалами пекарни может находиться несколько десятков человек, трёх пострадавших экстренно доставили в больницу.

По его словам, украинское командование зная, что в выходной день жители населённого пункта ходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, специально приказало нанесли по ней удар.


На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры.

Пасечник добавил, что с помощью спецтехники специалисты пытаются достать пострадавших.

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До 40 человек могут находится под завалами пекарни в Лисичанске
03 февраля 2024, 18:27

Фото: iStock/RamonCast

Под завалами обстрелянной ВСУ пекарни в Лисичанске могут находиться около 40 мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщили в Военной комендатуре ЛНР.
Ранее глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале сообщил, что украинскими военными был нанесён удар по пекарне, в результате чего здание было сильно разрушено. В выходной день в пекарню пришло большое количество местных жителей, поскольку в ней организована выпечка хлеба.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС и Военной комендатуры. С помощью спецтехники они пытаются вытащить пострадавших из-под завалов.

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На Украине хотят призывать заключённых в ВСУ
Депутат Рады: заключённых призовут в ВСУ по альтернативному закону о мобилизации
03 февраля 2024, 18:00

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* рассказал о работе над законопроектом о мобилизации, по которому будет предусмотрен призыв заключённых в ряды ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что будет чётко прописан порядок призыва заключённых.

По словам Гончаренко*, украинская армия нуждается в замене военнослужащих, поэтому мобилизация заключённых позволит решить этот вопрос.

Ранее жительница Киевской области рассказала, что на Украине всё чаще начали происходить ночные рейды в поисках подлежащих мобилизации граждан.

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*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военной инфраструктуре Украины
03 февраля 2024, 15:57

Фото: istockphoto/aapsky

За последнюю неделю российские военные нанесли 37 комбинированных ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, складам, арсеналам и аэродромной инфраструктуре на территории Украины.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, атаки производились с использованием высокоточного оружия, а также беспилотных летательных аппаратов. Все обозначенные цели были поражены, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в период с 27 января по 3 февраля удары также наносились по базам хранения горючего, пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), вооружённых формирований украинских националистов и иностранных наёмников, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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#рф
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#удар
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Минобороны: ВС РФ сбили более 400 беспилотников ВСУ за неделю
МО РФ: ВКС и ПВО сбили 20 авиаракет и 423 беспилотника ВСУ за неделю
03 февраля 2024, 15:45

Фото: iStock/ANGHI

В Минобороны сообщили, что ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю сбили более 500 целей ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в период с 27 января по 3 февраля российскими военными были сбиты 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда СЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и иные цели.

Согласно данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации было уничтожено 11 678 беспилотников ВСУ, 14 893 танка и иных бронированных машин, 18 179 единиц военной автомобильной спецтехники, 462 зенитных ракетных комплексов, а также 568 военных самолётов украинской армии.

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Гладков: Три белгородских посёлка остались без света после обстрела ВСУ
03 февраля 2024, 15:38

Фото: сайт Кремля

Артиллеристы ВСУ обстреляли посёлок Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света остались три населённых пункта.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он также написал, что пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены два частных домовладения. В одном из них выбиты стёкла в окнах и пробита крыша. В другом — осколками посечён фасад т также разбиты оконные стёкла.

Также есть повреждения на территории местного сельскохозяйственного предприятия. Там пробита кровля одного из корпусов. Что касается повреждённой линии электропередачи, то по причине этого без электроснабжения остались посёлок Задорожный, село Теребрено и посёлок Прилесье. Аварийно-ремонтные бригады уже выехали на место для устранения последствий обстрела.

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Песков: Американские поставки Киеву никак не повлияют на ход спецоперации
03 февраля 2024, 14:51

Фото: сайт Кремля

Поставки США оружия, боеприпасов и военной техники Украине не способны серьёзно повлиять на ход специальной военной операции. Они только затягивают военные действия и приводят к новым потерям с украинской стороны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Отвечая на слова заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам о «сюрпризах» для российских военных, он отметил, что Штаты, являясь прямым участником украинского конфликта и постоянно повышая свою вовлечённость в него, только провоцируют Киев на продолжение военных действий.

«Соединённые Штаты делают украинцам больнее, они делают так, чтобы украинцы продолжали погибать, и должны отдавать себе в этом отчёт», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что американские поставки никак не скажутся на ходе спецоперации, и она закончится только тогда, когда Россия достигнет всех поставленных ранее военных и политических целей.

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#украина
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Секретарь СНБО Данилов: Демилитаризированная зона на Украине отодвинется до Москвы
В Киеве пообещали отодвинуть демилитаризованную зону Украины до Москвы
03 февраля 2024, 12:10

Фото: istockphoto/booblik_uk

Демилитаризированная зона Украины будет отодвинута до самой Москвы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
В эфире «Украинского радио» киевский чиновник таким образом прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил, что демилитаризированная зона на Украине должна простираться на такое расстояние, чтобы Киев не имел возможности вести обстрелы мирных российских городов.

Данилов в свою очередь указал, что продвижение санитарной зоны должно быть «ответом цивилизованного мира на агрессию». По словам секретаря СНБО, демилитаризированная зона будет проходить «по совсем другим параллелям и меридианам», чем предполагает российский президент. Данилов уверен, или по крайней мере, утверждает, что она будет располагаться на территории России, а не Украины.

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После взрывов в Кривом Роге без электричества остались около 15 тысяч человек
03 февраля 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины после серии взрывов без электроснабжения остались около 15 тысяч человек. Также обесточены две котельные, обеспечивающие теплом 43 тысячи местных жителей.
Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Кроме того, в своём телеграм-канале он написал, что в Кривом Роге частично обесточен городской скоростной трамвай. В городе возникли два пожара. Ранее сообщалось о двух взрывах в разных частях районного центра.

Председатель ОВА Лысак и мэр Кривого Рога Александр Викул также сообщили, что в городе будет введен график аварийного веерного отключения электроэнергии, из-за чего возможны перебои с электроснабжением в разных районах города. Две городские больницы уже перешли на питание от резервных генераторов. Глава городской администрации также добавил, что возможны перебои со связью.

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#электроэнергия
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Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью
03 февраля 2024, 09:12

Фото: istockphoto/rancho_runner

Ранним утром киевский режим предпринял попытку террористической атаки на территорию Ростовской области с использованием беспилотника. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале губернатор области уточнил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ самолётного типа был сбит подразделениями ПВО. По словам Голубева, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений на наземных объектах также не зафиксировано.

Ранее министерство бороны РФ сообщило, что за ночь российскими системами ПВО было сбито и подавлено при помощи средств радиоэлектронной борьбы семь беспилотников противника. Попытки атак при помощи дронов украинцы предпринимали на территорию Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.

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