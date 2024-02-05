ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки, сообщил Гладков

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ВСУ за прошедшие сутки более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что украинские войска обстреляла шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив по ним 72 снаряда. Также было совершено 11 атак с использованием дронов-камикадзе.
Больше всего от обстрелов пострадал Шебекинский район, по которому было нанесено 30 ударов. Всего с 29 января больше всего ударов было зафиксировано в Белгородском районе.
По данным за последние две недели, обстрелы приграничных районов области возрасли в полтора раза – с 334 до 510.
Гладков подчеркнул, что в результате обстрелов были повреждены жилые постройки и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.
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Больше всего от обстрелов пострадал Шебекинский район, по которому было нанесено 30 ударов. Всего с 29 января больше всего ударов было зафиксировано в Белгородском районе.
Гладков подчеркнул, что в результате обстрелов были повреждены жилые постройки и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.
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Анастасия Чинкова