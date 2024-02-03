Гладков: Три белгородских посёлка остались без света после обстрела ВСУ

Фото: сайт Кремля
Артиллеристы ВСУ обстреляли посёлок Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света остались три населённых пункта.
Также есть повреждения на территории местного сельскохозяйственного предприятия. Там пробита кровля одного из корпусов. Что касается повреждённой линии электропередачи, то по причине этого без электроснабжения остались посёлок Задорожный, село Теребрено и посёлок Прилесье. Аварийно-ремонтные бригады уже выехали на место для устранения последствий обстрела.
Читайте также:
Старовойт: Житель Курского села получил контузию в результате обстрела ВСУ
Гладков: ПВО сбила две цели в Яковлевском городском округе Белгородской области
ВСУ обстреляли посёлок Красное в Белгородской области
Александр Бойцов