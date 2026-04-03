Поток клиентов из Москвы на автомойки Подмосковья вырос из-за цен в столице
Стоимость автомойки в Москве выросла в 2,5 раза за два года. Как сообщает Telegram-канал Baza, из-за высоких цен и очередей люди едут мыть авто в Подмосковье.
Работники столичных автомоек рассказали, что расходные материалы и импортное оборудование подорожали на 40–60%, выросли коммунальные расходы на воду и электричество, а рынок сместился в сторону премиум-сегмента.
Теперь комплекс «кузов+салон» в среднем стоит 3,5 тысячи рублей. Отмечается, что цены выросли и на точках самообслуживания: например, на мойке-роботе на Кутузовском проспекте тариф «премиум» подскочил с 750 до 1800 рублей за два года.
На фоне подорожания клиенты направляются за услугой в ближайшее Подмосковье: там цены ниже в среднем на 500–800 рублей. Автолюбители используют этот лайфхак и для замены масла, техобслуживания и ремонта узлов — там эти услуги дешевле на 20–40%.
