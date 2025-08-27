В России захотели ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

27 августа 2025, 04:12

Депутат ГД Чернышов предложил ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодную единовременную выплату для педагогов в размере одного базового оклада ко Дню знаний. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, передает РИА Новости.





Парламентарий объяснил, что такая мера станет не только материальной поддержкой, но и важным стратегическим шагом для повышения престижа педагогической профессии.





«Прошу вас рассмотреть возможность законодательного закрепления на федеральном уровне ежегодной единовременной выплаты ко Дню знаний (1 сентября)», — написал в своем обращении Чернышов.

«Для каждого из них День знаний ─ это особенный праздник, символизирующий новые начинания. И наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня», — подчеркнул Чернышов.