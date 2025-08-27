Россиянам напомнили, с кем нельзя будет делиться sim-картами с начала осени

27 августа 2025, 05:09

Депутат Немкин: С 1 сентября нельзя будет отдавать sim-карты коллегам и друзьям

Фото: iStock/Yingko

В России с 1 сентября вводится запрет на передачу SIM-карт третьим лицам. За его нарушение предусмотрены штрафы. Об этом ТАСС сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».





При этом граждане все еще смогут приобретать карты для близких родственников, а также временно давать знакомым свой телефон для звонка или выхода в интернет.



Депутат пояснил, что новый закон не ограничивает бытовые ситуации, такие как покупка SIM-карты для ребенка или пожилых родителей. Он направлен на защиту честных людей от мошенников, которые часто используют анонимные номера.





В России захотели ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

«А вот купить sim-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф», — предупредил Немкин.