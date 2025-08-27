Россиянам напомнили, с кем нельзя будет делиться sim-картами с начала осени
В России с 1 сентября вводится запрет на передачу SIM-карт третьим лицам. За его нарушение предусмотрены штрафы. Об этом ТАСС сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».
При этом граждане все еще смогут приобретать карты для близких родственников, а также временно давать знакомым свой телефон для звонка или выхода в интернет.
Депутат пояснил, что новый закон не ограничивает бытовые ситуации, такие как покупка SIM-карты для ребенка или пожилых родителей. Он направлен на защиту честных людей от мошенников, которые часто используют анонимные номера.
«А вот купить sim-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф», — предупредил Немкин.Исключения распространяются только на круг лиц, указанных в Семейном кодексе: супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.
Штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам могут достигать 50 тысяч рублей для физических лиц и 200 тысяч рублей — для юридических.