Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц
Повар Хосе Андрес предостерег от распространенной ошибки при разбивании яиц во время приготовления пищи, которая представляет серьезную опасность для здоровья.Об этом пишет издание ABC.
При разбивании яйца о край образуется значительная трещина в скорлупе, и её часть может оказаться внутри. Это может стать причиной заражения сальмонеллёзом, предупредил Андрес.
По его мнению, чтобы снизить риск инфекции, следует разбивать яйцо на столе или разделочной доске. Необходимо аккуратно постукивать по поверхности, избегая резких ударов о край тарелки или стакана. Такие действия помогут избежать разрушения скорлупы на мелкие фрагменты, которые способны попасть в белок или желток, отметил повар.
Читайте также: