Россиянам назвали способы сделать шашлык полезнее

01 мая 2026, 14:35

Врач Агапкин посоветовал мариновать шашлык в красном вине или гранатовом соке

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как сделать шашлык безвредным для здоровья. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».





Агапкин отметил, что при готовке шашлыка на мангале образуются канцерогены, способствующие развитию рака. Врач подчеркнул, что правильный маринад поможет уменьшить содержание этих вредных веществ.





«Ученые провели анализ рецептов маринадов. (...) Что они выяснили? Какие лучшие основы для маринада? На первом месте у них было красное вино, на втором месте — гранатовый сок, на третьем месте был сок лимона», — пояснил он.