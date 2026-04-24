Терапевт рассказала, какие продукты нужны для поддержания микробиоты кишечника
Для поддержания здоровья микробиоты кишечника важно включать в рацион питания отварной картофель, чернику, кимчи и матчу. Об этом «Москве 24» сообщила врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
Для синтеза жизненно важных веществ нужен здоровый и разнообразный микробиом. Например, кишечные бактерии производят витамин K2, который необходим для свертывания крови и здоровья костей, а также витамины группы B, такие как биотин, фолат и B12, поддерживающие работу всех систем организма, объяснила эксперт.
Залетова посоветовала кормить «хорошие» бактерии и потреблять достаточное количество клетчатки (не менее 25-30 граммов в день). К источникам клетчатки относятся цельнозерновые продукты (гречка, овес долгой варки, перловка, булгур), орехи, семена, овощи и бобовые (нут, чечевица, фасоль).
Кроме того, важен резистентный крахмал, который содержится в отварном картофеле, зеленых бананах и рисе. Для поддержания микробиоты кишечника рекомендуется употреблять ферментированные продукты с активными бактериями, выжившими в кислой среде, такие как кефир, йогурт без сахара с живыми культурами (lactobacillus bulgaricus), квашеная капуста без уксуса, кимчи и мисо-суп, отметила диетолог.
Она также обратила внимание на растительные пигменты полифенолы, которые содержатся в чернике, голубике, зеленом чае (особенно в матче), какао с содержанием не менее 70%, темном винограде и оливковом масле extra virgin.
