Поверка счетчиков воды в 2024 году: Как избежать проблем, лишних расходов и защититься от мошенников

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Передача показаний счетчиков холодной и горячей воды — это ежемесячная обязанность большинства жителей России. Некоторые регулярно отправляют данные коммунальным службам, в то время как другие могут забыть об этом, что может привести к проблемам, если срок эксплуатации счетчиков истек.
Чтобы избежать неприятностей, важно понимать, что такое поверка счетчиков воды в 2024 году, почему она необходима, как она осуществляется и сколько стоит, — в материале «Радио 1».
Если поверка не будет проведена вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета.
Обычно период между поверками составляет 4 года для счетчиков горячей воды и 6 лет для холодной. Если собственник хочет провести поверку раньше установленного срока, он может сделать это по своему усмотрению.
Такие ситуации могут возникнуть, например, если нарушены контрольные пломбы или знаки поверки, что делает внеплановую поверку обязательной.
Если вы заметили резкое изменение в счетах за воду, это может быть сигналом, что срок поверки вашего счетчика истек.
Несмотря на это, счетчик можно восстановить в качестве рабочего. После 90 дней с момента истечения срока поверки он исключается из реестра действующих приборов, но его всегда можно вернуть в эксплуатацию.
Она может быть проведена:
По закону, проверку счетчиков должен контролировать собственник, а компании должны иметь аттестат Росаккредитации для выполнения таких работ.
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Что такое поверка счетчиковПоверка счетчиков — это процесс проверки и подтверждения точности измерительных приборов, таких как счетчики воды, газа и электроэнергии. Поверка необходима для обеспечения корректной работы счетчиков и точности измерений, что важно как для потребителей, так и для поставщиков ресурсов.
Обязательна ли поверка счетчиковПоверка индивидуальных приборов учета (ИПУ), или счетчиков, является обязательной процедурой. Это установлено в статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года и в постановлении Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года.
Если поверка не будет проведена вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета.
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
Сроки поверки счетчиковСроки поверки указаны в паспорте счетчика, это значит, что интервал между поверками устанавливается на этапе установки индивидуального прибора учета (ИПУ). Также информацию о сроках поверки можно найти в квитанциях от коммунальных служб.
Обычно период между поверками составляет 4 года для счетчиков горячей воды и 6 лет для холодной. Если собственник хочет провести поверку раньше установленного срока, он может сделать это по своему усмотрению.
Такие ситуации могут возникнуть, например, если нарушены контрольные пломбы или знаки поверки, что делает внеплановую поверку обязательной.
Как делать поверку счетчиковДля проведения поверки счетчиков собственнику помещения необходимо обратиться в специализированную аккредитованную организацию.
Обратитесь за рекомендациейЕсли вы не уверены, какую компанию выбрать, начните с обращения в свою управляющую компанию (УК). Они часто работают с проверенными организациями и могут порекомендовать надежных исполнителей, которые предоставляют услуги по поверке счетчиков.
Исследуйте рынокПри выборе компании для поверки счетчиков важно учитывать несколько ключевых факторов:
- Стаж работы на рынке;
- Отзывы клиентов;
- Стоимость услуг.
Проверьте аккредитациюУбедитесь, что выбранная вами организация имеет аккредитацию на выполнение поверки счетчиков. Это подтверждает ее компетентность и соответствие необходимым стандартам.
Уточните условия и срокиПеред тем как заключить договор, уточните все условия выполнения работ, включая сроки проведения поверки и возможность получения сертификата о поверке. Это важно для подтверждения правильности учета и соблюдения законодательства.
Что делать, если срок поверки истекВажно самостоятельно отслеживать сроки поверки приборов учета, так как ресурсоснабжающая компания может не уведомить вас о пропуске этого срока. В результате абонент может узнать о просрочке только из новой квитанции, где суммы будут значительно выше привычных ежемесячных платежей.
Если вы заметили резкое изменение в счетах за воду, это может быть сигналом, что срок поверки вашего счетчика истек.
Несмотря на это, счетчик можно восстановить в качестве рабочего. После 90 дней с момента истечения срока поверки он исключается из реестра действующих приборов, но его всегда можно вернуть в эксплуатацию.
Шаги для восстановления счетчика:
- Вызывайте метрологов: Как можно скорее свяжитесь с метрологической службой для проведения поверки.
- Подготовьте необходимые документы: Соберите все документы, необходимые для вызова метрологов и подачи акта о проведенной поверке.
- Подайте акт о поверке в управляющую компанию: После успешной поверки предоставьте акт в вашу управляющую компанию. Они обязаны принять этот документ и восстановить счетчик.
Как сделать заявку на поверку счетчиковСвяжитесь с аккредитованной организацией напрямую или запросите рекомендацию у вашей управляющей компании. Установите дату и время, когда мастер сможет провести поверку или заменить счетчик.
Как происходит поверка счетчиков водыПоверка счетчиков воды осуществляется в зависимости от возможностей фирмы, с которой вы заключили договор.
Она может быть проведена:
- Без снятия прибора — если у компании есть переносные устройства для поверки.
- Со снятием прибора — если переносных приборов нет.
Как обманывают мастера по поверке счетчиков водыНедобросовестные фирмы, занимающиеся поверкой счетчиков воды, могут обманывать граждан, предлагая ненужные услуги и замену работающих счетчиков. Они используют угрозы и манипуляции, чтобы заставить людей заказывать услуги, часто завышая цены.
Фото: istockphoto/Prostock-Studio
По закону, проверку счетчиков должен контролировать собственник, а компании должны иметь аттестат Росаккредитации для выполнения таких работ.
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Дарья Осипова