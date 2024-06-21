«Подмерзнет пестик»: садовод рассказал о губительных последствиях урагана

Фото: iStock/Alena Solomina
Дождливая погода и ураган, которые некстати обрушились на Москву и Московскую область, заставили садоводов и землевладельцев понервничать за свой урожай.
Однако председатель Московского регионального Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки, ливни, ветра — вполне ожидаемые явления, которые не вызывают панику у настоящих профессионалов.
По словам специалиста, подобные ливни и ветра бывают каждый год и не являются чем-то новым и удивительным.
Он добавил, что главное для садовода, аграрника и фермера — знания и опыт, которые помогут преодолевать любые явления природы.
Говоря о весенних заморозках, председатель Союза садоводов сказал, что подмерзание некоторых сортов — обычная практика.
По словам Андрея Туманова, когда сажают разные сорта, учитывают влияние климата и местности.
Читайте также:
Стало известно, как выросли цены на сезонные ягоды в России
Стало известно, почему на Москву обрушились ливни и смерчи
Патрушев: Урожай 2024 года обеспечит России продовольственную безопасность
«Мы живем в зоне рискованного земледелия, у нас каждый год бывают заморозки, засуха, ливни. Это абсолютно не сюрприз, к этому люди готовы. У хорошего хозяина на урожай это не повлияет, а у плохого хозяина будет повод списать свое неумение. Ничего экстраординарного не происходит. Не слушайте метеорологов, которые кричат «караул» и говорят, что такого никогда не было. Все аграрники смеются над ними», — поделился эксперт.
По словам специалиста, подобные ливни и ветра бывают каждый год и не являются чем-то новым и удивительным.
«Такие дожди бывают каждый год. Если у вас сделана легкая мелиорация в виде водоотводных канав, то это вообще не страшно. Вода стекает и уходит. А ветер ломает прежде всего те деревья, у которых острые развилки, которые неправильно сформированы, либо это старые, засохшие деревья. Здоровым деревьям нынешние ветра и ураганы не страшны», — сказал эксперт.
Он добавил, что главное для садовода, аграрника и фермера — знания и опыт, которые помогут преодолевать любые явления природы.
«Москва — худший город с точки зрения озеленения, здесь работают не профессионалы, даже не дилетанты, а дворники выполняют работу высококлассных специалистов. В результате масса усыханий деревьев, полный ужас, при этом громадные траты», — сообщил садовод.
Говоря о весенних заморозках, председатель Союза садоводов сказал, что подмерзание некоторых сортов — обычная практика.
«Если заморозки проходят во время цветения, то там подмерзнет пестик, и урожая с таких деревьев уже не будет. Но есть другие культуры, цветущие в другие сроки, и они, например, никак не отреагировали на заморозки. Каких-то ягод будет больше, каких-то меньше. Черной смородины — море, малины будет море. Садовой земляники сорта некоторые попали под весенние заморозки, но остальные сорта есть», — рассказал специалист.
По словам Андрея Туманова, когда сажают разные сорта, учитывают влияние климата и местности.
«Если вы не анархией занимаетесь, не сажаете, что попало, а опираетесь на науку и знания, покупаете в питомнике сорта районированные, то у вас 90% будет все нормально. Иметь потери — нормально. Да, неприятно, что-то померзло, но в следующий год отъедимся», — завершил беседу собеседник.
Читайте также:
Стало известно, как выросли цены на сезонные ягоды в России
Стало известно, почему на Москву обрушились ливни и смерчи
Патрушев: Урожай 2024 года обеспечит России продовольственную безопасность
Анастасия Бондарева