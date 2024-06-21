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«Подмерзнет пестик»: садовод рассказал о губительных последствиях урагана

Садовод Туманов: некоторые сорта ягод погибли из-за заморозков
21 июня 2024, 15:47
Фото: iStock/Alena Solomina

Фото: iStock/Alena Solomina

Дождливая погода и ураган, которые некстати обрушились на Москву и Московскую область, заставили садоводов и землевладельцев понервничать за свой урожай.
Однако председатель Московского регионального Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки, ливни, ветра — вполне ожидаемые явления, которые не вызывают панику у настоящих профессионалов.
«Мы живем в зоне рискованного земледелия, у нас каждый год бывают заморозки, засуха, ливни. Это абсолютно не сюрприз, к этому люди готовы. У хорошего хозяина на урожай это не повлияет, а у плохого хозяина будет повод списать свое неумение. Ничего экстраординарного не происходит. Не слушайте метеорологов, которые кричат «караул» и говорят, что такого никогда не было. Все аграрники смеются над ними», — поделился эксперт.



По словам специалиста, подобные ливни и ветра бывают каждый год и не являются чем-то новым и удивительным.

«Такие дожди бывают каждый год. Если у вас сделана легкая мелиорация в виде водоотводных канав, то это вообще не страшно. Вода стекает и уходит. А ветер ломает прежде всего те деревья, у которых острые развилки, которые неправильно сформированы, либо это старые, засохшие деревья. Здоровым деревьям нынешние ветра и ураганы не страшны», — сказал эксперт.

Он добавил, что главное для садовода, аграрника и фермера — знания и опыт, которые помогут преодолевать любые явления природы.

«Москва — худший город с точки зрения озеленения, здесь работают не профессионалы, даже не дилетанты, а дворники выполняют работу высококлассных специалистов. В результате масса усыханий деревьев, полный ужас, при этом громадные траты», — сообщил садовод.

Говоря о весенних заморозках, председатель Союза садоводов сказал, что подмерзание некоторых сортов — обычная практика.

«Если заморозки проходят во время цветения, то там подмерзнет пестик, и урожая с таких деревьев уже не будет. Но есть другие культуры, цветущие в другие сроки, и они, например, никак не отреагировали на заморозки. Каких-то ягод будет больше, каких-то меньше. Черной смородины — море, малины будет море. Садовой земляники сорта некоторые попали под весенние заморозки, но остальные сорта есть», — рассказал специалист.

По словам Андрея Туманова, когда сажают разные сорта, учитывают влияние климата и местности.

«Если вы не анархией занимаетесь, не сажаете, что попало, а опираетесь на науку и знания, покупаете в питомнике сорта районированные, то у вас 90% будет все нормально. Иметь потери — нормально. Да, неприятно, что-то померзло, но в следующий год отъедимся», — завершил беседу собеседник.

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В 13 округах Подмосковья провели проверку теплосетей
21 июня 2024, 15:43

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Гидроиспытания провели на 30 участках тепловых сетей в 13 городских округах Московской области, почти все трубопроводы оказались полностью исправными, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального комплекса региона.
«Испытания теплосетей проводились в округах Люберцы, Дзержинский, Королёв, Лосино-Петровский, Щёлково, Ленинский, Мытищи, Котельники, Клин, Балашиха, Долгопрудный, Орехово-Зуевский и Богородский. Проверку прошли 28 участков сетей», — говорится в сообщении.
Утечки в ходе гидроиспытаний выявили на участках труб в Клину и Дзержинском. После ремонтных работ там проведут повторную проверку.

В министерстве добавили, что испытания тепловых сетей проводятся по всему региону, чтобы система теплоснабжения была в полном порядке к началу отопительного сезона.

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#подмосковье
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Расписание электричек Ярославского направления изменится с 25 июня
21 июня 2024, 15:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ярославского направления изменится со вторника, 25 июня, из-за капитального ремонта третьего главного пути на участке между станицами Пушкино и Мытищи, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы планируется проводить преимущество по ночам в выходные дни и днём по будням, чтобы сохранять обычное расписание в утренние и вечерние часы пик», — говорится в сообщении.
Во время работ движение поездов будет организовано по соседним путям, расписание значительно изменится: у некоторых составов перенесут время отправления и прибытия, сократится количество остановок на маршруте, а ряд поездов временно отменят.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтным работами и проверять актуальное расписание электричек.

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#минтранс мо
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Новый детсад в солнечногорском микрорайоне Рецкино-2 достроят к 1 сентября
21 июня 2024, 15:06

Фото: Евгения Герасимова

Детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, возводят в микрорайоне Рецкино-2 городского округа Солнечногорск по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Завершить строительство планируют до начала учебного года. О ходе работ рассказал начальник строительного управления ООО «Крост-Д» Алексей Горячев, передаёт корреспондент Евгения Герасимова.
«Сейчас ведутся отделочные работы внутри здания, устройство внутренних инженерных сетей и кровли, а также благоустройство территории: в частности — подготовка оснований для детских игровых площадок», — сообщил Горячев.
В настоящее время строительная готовность трёхэтажного детского сада составляет 58 процентов. В работах задействовано более ста человек, используется пять единиц техники.

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#солнечногорск
#строительство
#детский сад
#детсад
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Арестович* прокомментировал слухи о романе с Собчак
Арестович* опроверг заявления Дмитрия Гордона* о его романе с Собчак
21 июня 2024, 15:06

Фото: iStock/JosuOzkaritz

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опроверг заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона* о том, что у него роман с российской телеведущей Ксенией Собчак. Об этом он сообщил на YouTube-канале Собчак.
Арестович* отметил, что скорее считает своей парой заголовки материалов Гордона*. По мнению бывшего советника офиса украинского президента, в последние 6 месяцев у журналиста не было ни одного заголовка без его фамилии.

Арестович* добавил, что таким образом Гордон* пытается увеличить число просмотров своих роликов. Сама же Собчак во время интервью дала понять, что только познакомилась с Арестовичем*.

Ранее Арестович* признал успешную стратегию президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине.

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*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#арестович
#рф
#отношения
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Кинологи рассказали, что делать, если собаку укусило насекомое
21 июня 2024, 14:59

Фото: IStock/alexei_tm

Насекомые могут доставить большие неприятности собаке: от легкого зуда до серьезных аллергических реакций. Если от блох и клещей помогает профилактика, то защититься от ос, пчел, шершней и слепней будет сложнее.
О том, как помочь питомцу, если его укусило насекомое, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«В теплое время года собаководам важно защищать питомцев не только от блох и клещей. Находясь на природе, вы можете встретиться с осами, шмелями и другими насекомыми. Опасность состоит в том, что их укусы могут вызвать сильную аллергическую реакцию, в серьезных случаях собака может погибнуть», – рассказал эксперт.

Какие насекомые опасны для собаки


Кинологи рассказали, что для собак опасны шмели, осы, пчелы, шершни и иксодовые клещи. Шмели активны с мая, а осы и пчелы – сразу с наступлением летних месяцев. Укус таких насекомых может привести к серьезной аллергической реакции у питомца. Чаще всего они кусают за нос, верхнюю губу, область около глаз, на этом месте сразу возникает сильный отек. Если у собаки есть аллергия, это может привести к гибели животного, если вовремя не оказать помощь.

По словам специалистов, незамедлительно действовать нужно тогда, когда укус приходится в слизистую оболочку ротовой полости, так как это может привести к отеку гортани. Также питомцев могут укусить мошки и слепни, чаще всего их можно встретить вблизи водоемов и на болотистой местности, а также в речных долинах.

Укус таких насекомых доставляет больший дискомфорт собакам без шерсти и короткошерстным животным. Эти насекомые могут быть переносчиками заболеваний паразитарного характера.


Кинологи рассказали о рисках для собаки при сбитом режиме дня
Кинологи рассказали о рисках для собаки при сбитом режиме дня

Что делать, если собаку укусило насекомое


Кинологи рассказали, что после укуса насекомого собака начинает чесать предполагаемое место укуса и может начать скулить. В месте, куда пришелся укус, может возникнуть припухлость. Важно осмотреть его и извлечь жало, если питомца укусила оса или шмель. Специалисты рекомендуют сразу промыть рану проточной водой и нанести мазь, которая поможет снять зуд. Чтобы снять отек к месту укуса нужно приложить лед или холодное полотенце.

Также необходимо предложить собаке чистую воду и внимательно следите за самочувствием любимца. Незамедлительно обратиться к ветеринару нужно в том случае, если у собаки замечены:

  • Отдышка
  • Обильное слюнотечение
  • Судороги и дезориентация в пространстве
  • Рвота, понос
  • Собака чрезмерно возбуждена
Эти симптомы могут говорить о возникновении сильной аллергической реакции, промедление может стоить жизни вашей собаке.

Чтобы защитить собаку от насекомых, кинологи рекомендуют использовать специальные репелленты (те, что использует человек, могут быть опасны для животных из-за своего состава). Перед прогулкой на природе собаку нужно обработать спреем. Во время выгула необходимо ней на улице, чтобы вовремя помочь в случае укуса.

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#симптомы
#опасность
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Более чем в 400 подмосковных квартирах устранили плесень
21 июня 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минчистоты

В Московской области с начала года коммунальщики провели работы по устранению плесени более чем в 400 квартирах. Они проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Нередко жители сталкиваются с неприятной проблемой – появлением плесени в квартирах. Важно отметить, что большинство случаев происходит из-за неправильной эксплуатации вентиляционного оборудования жителями многоквартирных домов, а также из-за неисправности вентиляционных каналов», – говорится в сообщении.
В министерстве призвали быть внимательнее к состоянию жилья. Заметив признаки плесени, нужно обратиться в свою управляющую компанию или оставить заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области на портале.

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Как сэкономить на отпуске: лайфхак по перерасчёту оплаты за коммунальные услуги
21 июня 2024, 14:38

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Жителям Подмосковья рассказали лайфхак по перерасчету оплаты за коммуналку. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В сезон отпусков в министерстве напомнили жителям о возможности получить перерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если они будут отсутствовать в квартире.

Это может быть поездка на дачу, отпуск или командировка. Таким образом, вы сможете сэкономить на оплате коммунальных услуг.

«Для того чтобы получить перерасчёт, необходимо выполнить следующие условия. Во-первых, один или несколько зарегистрированных в квартире жильцов должны отсутствовать более пяти календарных дней подряд. Перерасчёт возможен только по следующим услугам: обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО); холодное и горячее водоснабжение; водоотведение; электроснабжение и газоснабжение. Исключение составляет обращение с ТКО: перерасчёт по этой услуге возможен при отсутствии индивидуальных счётчиков или технической невозможности их установки» — рассказали в пресс-службе.

Не подлежат перерасчёту услуги по отоплению, содержанию жилого помещения и услуги на общедомовые нужды (ОДН).

Чтобы получить перерасчёт, необходимо подать заявление в управляющую организацию или в МосОблЕИРЦ. Заявление можно подать до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие продолжительность отсутствия, например: железнодорожные или авиабилеты, счета за проживание в гостинице, справка из садового товарищества и т.д.

Если в квартире установлены счётчики, то чтобы не переплачивать за время отсутствия, достаточно передать показания счётчиков. При нулевом расходе и текущие показания счётчика, и начисления будут нулевыми. Важно передавать текущие показания счётчика, а не нули. Узнать подробнее о перерасчёте можно на портале «Твой Домовой».

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В Пущине благоустроили бульвар Иерусалимского
21 июня 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Благоустройство бульвара имени Академика Иерусалимского завершили в подмосковном Пущине, работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На бульваре обустроили новые удобные пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, а также создали новую систему освещение и провели озеленение», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что всего в текущем году на территории Московской области в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» запланировано создание 23 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 14 парков, 12 лесопарков и шести набережных.

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#пущино
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#министерство благоустройства мо
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В ВАО Москвы могут ввести новые «медленные» зоны для самокатов
21 июня 2024, 14:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жители восточных районов Москвы просят отрегулировать скорость движения электросамокатов в общественных местах отдыха.
Решить вопрос пообещала глава «Центра Добрых дел», председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова. Она организовала опрос среди жителей районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Сокольники. После того, как будет собрано необходимое число мнений, центр направит соответствующее предложение городским властям.

«Москва выступает ориентиром развития сервисов аренды для многих городов мира. Поэтому для нас особенно важно формировать культуру безопасного вождения и обучать водителей СИМ. Мы хотим сделать Восточный округ примером безопасного использования электросамокатов в общественных местах для всех», — приводят Вести Московского региона слова Цветковой.

Она подчеркнула, что уже в ближайшее время в ВАО появятся дополнительные «медленные» зоны для безопасности всех участников движения.
Где именно организовать подобные зоны, будут решать местные жители.

В настоящее время в столице организовано 320 медленных зон. Там самокаты и велосипеды автоматически замедляются до 5–15 км/ч.

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