Мошенники выдумали новую схему обмана с записью к врачу
Мошенники разработали новую схему для получения личных данных граждан. Они выманивают информацию под предлогом организации записи к врачу, передает РИА Новости.
Злоумышленники звонят на мобильные телефоны россиян и, ссылаясь на технические сбои на серверах, просят переслать им код из SMS для «сохранения» якобы оформленной записи. Далее общение с жертвой, как правило, переходит в мессенджер. Однако на любые уточняющие вопросы аферисты содержательных ответов давать не будут.
Ранее стали известны самые популярные мошеннические схемы 2025 года. Они включают в себя главным образом взлом аккаунта на «Госуслугах», замену счетчиков и фейковые онлайн-собеседования. Подробнее читайте в нашем материале.
13 января «Радио 1» рассказывало о том, как полицейские вернули пенсионерке из Магадана 1,5 миллиона рублей, которые она отправила аферистам.
