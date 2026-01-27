Достижения.рф

Мошенники выдумали новую схему обмана с записью к врачу

Мошенники стали выманивать личные данные россиян под предлогом записи к врачу
Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники разработали новую схему для получения личных данных граждан. Они выманивают информацию под предлогом организации записи к врачу, передает РИА Новости.



Злоумышленники звонят на мобильные телефоны россиян и, ссылаясь на технические сбои на серверах, просят переслать им код из SMS для «сохранения» якобы оформленной записи. Далее общение с жертвой, как правило, переходит в мессенджер. Однако на любые уточняющие вопросы аферисты содержательных ответов давать не будут.

Ранее стали известны самые популярные мошеннические схемы 2025 года. Они включают в себя главным образом взлом аккаунта на «Госуслугах», замену счетчиков и фейковые онлайн-собеседования. Подробнее читайте в нашем материале.

13 января «Радио 1» рассказывало о том, как полицейские вернули пенсионерке из Магадана 1,5 миллиона рублей, которые она отправила аферистам.

Мария Моисеева

