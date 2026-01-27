Аферисты начали выманивать личные данные через схему с «неоплаченными» штрафами ГАИ
В России выявили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники, прикрываясь якобы неоплаченными штрафами ГАИ, похищают личные данные и деньги граждан через портал «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
Согласно материалу, первым жертве звонит аферист, который представляется судебным приставом. Он рассказывает о крупном долге по несуществующему штрафу и для «проверки» предлагает зайти в личный кабинет на «Госуслугах». Обманщик просит назвать SMS-код, который в этот момент приходит на телефон.
Затем с потерпевшим связываются другие мошенники — под видом сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Они убеждают человека, что его личные данные скомпрометированы.
Для поимки преступников и «защиты» средств нужно срочно перевести все деньги на специальный «безопасный счёт». На самом деле он контролируется злоумышленниками.
В МВД предупредили, что не стоит выполнять финансовые указания незнакомцев и разглашать им пароли или коды. Это правило действует независимо от того, кем они себя называют.