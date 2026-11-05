Тело немецкого министра обнаружили в номере берлинского отеля

05 ноября 2026, 00:31

Министра экономики Баварии обнаружили мёртвым в отеле Берлина

Фото: iStock/picturesd

Тело 55-летнего политика Хуберта Айвангера обнаружили в номере отеля «Нойер Фриц» в центральном берлинском районе Митте. Об этом пишет газета Bild.