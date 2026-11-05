Тело немецкого министра обнаружили в номере берлинского отеля
Тело 55-летнего политика Хуберта Айвангера обнаружили в номере отеля «Нойер Фриц» в центральном берлинском районе Митте. Об этом пишет газета Bild.
В настоящий момент официальная причина смерти не раскрывается, ведется расследование. По информации издания в среду Айвангер должен был присутствовать на торжественном открытии берлинского офиса партии «Свободные избиратели», которую он возглавлял. Однако политик не явился на церемонию, сославшись на резкое ухудшение самочувствия. Именно это обстоятельство, вероятно, и стало причиной проверки его номера в гостинице, где он остановился.
Хуберт Айвангер был одной из ключевых фигур в политической системе Баварии. С 2018 года он занимал пост министра экономики, регионального развития и энергетики, а также кресло вице-премьера в правительстве премьер-министра Маркуса Зёдера. Партия «Свободные избиратели», лидером которой был Айвангер, является младшим партнером в правящей коалиции Баварии наряду с Христианско-социальным союзом (ХСС).
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