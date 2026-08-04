Появилась новая деталь в деле о пропаже семьи Усольцевых
У жителя Красноярского края Сергея Усольцева, пропавшего вместе с женой и дочерью в тайге, числились еще два автомобиля, помимо тех, что фигурировали в деле ранее. Об этом сообщает aif.ru.
Речь идет о кроссовере Mitsubishi Outlander и ВАЗ-21102. До этого в материалах дела упоминались только Skoda, на которой семья приехала в поселок Кутурчин, и Lexus Ирины Усольцевой, найденный возле жилого дома в Сосновоборске.
Как отмечает Общественная служба Новостей, Mitsubishi Outlander пользовался отец семейства. Где машина находится сейчас, неизвестно. При этом автомобиль ВАЗ-21102 ранее числился в угоне.
Напомним, семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — отправилась в однодневный поход на горный хребет в конце сентября 2025 года и внезапно перестала выходить на связь. Спасатели вместе с волонтерами проводили масштабные поиски, однако результатов они не принесли.
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