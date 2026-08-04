Появилась новая деталь в деле о пропаже семьи Усольцевых

04 августа 2026, 16:43

У пропавшего в красноярской тайге Усольцева нашли еще два автомобиля

Фото: iStock/undefined undefined

У жителя Красноярского края Сергея Усольцева, пропавшего вместе с женой и дочерью в тайге, числились еще два автомобиля, помимо тех, что фигурировали в деле ранее. Об этом сообщает aif.ru.