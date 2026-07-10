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В поисках пропавшей семьи Усольцевых появился новый виток после закрытия дела

СК: Поиски семьи Усольцевых пройдут в Кутурчинском Белогорье до 12 июля
Фото: istockphoto/Shaiith

Следственный комитет информирует о продолжении поисковых мероприятий в районе Кутурчинского Белогорья, где без вести пропали Сергей, Ирина Усольцевы и их ребенок. Поиски будут вестись вплоть до 12 июля.



28 сентября стало известно об исчезновении семьи, направлявшейся к горе Буратинка. В ходе оперативно-разыскных мероприятий обследовали более 515 километров лесных дорог и 40 квадратных километров таежного массива. Активная фаза поисков завершилась 12 октября.

Ранее региональное управление СК России по Красноярскому краю официально закрыло уголовное дело в связи с безвестным исчезновением Усольцевых: за девять месяцев установить их местонахождение не представилось возможным. При этом местные жители в беседах с правоохранителями и представителями СМИ выражали сомнения, что семья вообще достигала указанного района.

Перед этим в районе исчезновения Усольцевых погиб человек. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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