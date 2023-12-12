Появилась новая схема мошенничества с купюрой в 5000 рублей

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В России появилась новая схема мошенничества, связанная с обновленной пятитысячной купюрой. Об этом сообщает Банк России в своем телеграм-канале.
Также злоумышленники используют еще один вид обмана. Они приходят в жилые дома под видом социальных работников, и предлагают обменять купюры старого образца на «новые». В обмен на подлинные средства, мошенники вручают фальшивые деньги, пояснили в финансовом регуляторе.
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Анастасия Крестьянова