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Появилась новая схема мошенничества с купюрой в 5000 рублей

В ЦБ рассказали о мошенничестве с «проверкой подлинности» пятитысячных купю
12 декабря 2023, 13:41
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с обновленной пятитысячной купюрой. Об этом сообщает Банк России в своем телеграм-канале.

Злоумышленники звонят россиянам и сообщают им о необходимости проверить подлинность наличных пятитысячных купюр. Ссылка, которую мошенники высылают для проведения онлайн-проверки, фальшивая. Если пользователь перейдет по электронному адресу и установит приложение, данные его банковских карт окажутся у мошенников.

Также злоумышленники используют еще один вид обмана. Они приходят в жилые дома под видом социальных работников, и предлагают обменять купюры старого образца на «новые». В обмен на подлинные средства, мошенники вручают фальшивые деньги, пояснили в финансовом регуляторе.

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#деньги
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#онлайн
#валюта
#банк россии
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Верховный суд назвал условия конфискации имущества у нарушителей ПДД
ВС РФ: за пьяную езду могут конфисковать не только машину, но и другое имущество
12 декабря 2023, 14:40

Фото: iStock/mesteban75

Если водителя поймали пьяным за рулём во второй раз, то возможна конфискация не только автомобиля, но и другого имущества.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заседание Пленума Верховного суда России. 

В качестве наказания за езду в нетрезвом виде во второй раз конфискация авто является обязательной мерой. А, если она невозможна, то у нарушителя могут конфисковать денежные средства или другое имущество.

Также Верховный суд посчитал законной конфискацию совместной собственности супругов в том случае, если одного из них признают виновным в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД произошёл технический сбой в работе информресурсов. Регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений приостановили на время. Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта.

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#суд
#россия
#новости
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Депутат Бессараб: Пушкинская карта может помочь многодетным семьям
12 декабря 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею о распространении действия программы «Пушкинская карта» на многодетные семьи.
Она отметила, что такая мера сможет помочь семьям решить некоторые их проблемы.

«Это поможет семьям решить определённые проблемы. Поможет развивать ребятишек, при этом не тратя дополнительные средства. <…> Именно культурное развитие — то, что требуется делать в обязательном порядке, и то, до чего в российских семьях часто просто не доходят руки», — отметила в беседе с RT Бессараб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предоставить возможность детям от 7 до 14 лет пользоваться «Пушкинской картой» или создать для них отдельный аналог.

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#развитие
#рф
#многодетная семья
#пушкинская карта
#дети
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Суд в Чечне отказался освободить Зарему Мусаеву по УДО
12 декабря 2023, 14:33

Фото: iStock/AMilkin

Ходатайство о досрочно-условном освобождении Заремы Мусаевой отклонено судом, передает «Чечня Сегодня».
Сторона защиты настаивала на досрочном освобождении Мусаевой, приводя в качестве аргументов ее положительные характеристики, отсутствии денежных обязательств в виде компенсации ущерба и то, что ранее осужденная не привлекалась к ответственности. 
  
Однако Шалинский городской суд ходатайство не удовлетворил. 
 
Летом текущего года суд назначил фигурантке 5,5 лет лишения свободы за применение насилие к представителю власти и мошенничество. Однако вскоре Верховный суд Чечни смягчил наказание Мусаевой, назначив ей пять лет заключения. Инстанция признала у женщины ряд хронических заболеваний, что стало основанием для смягчения приговора. 

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#суд
#уголовное мошенничество
#наказание
#чечня
#ск
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В Москве скончалась легендарная ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова
12 декабря 2023, 14:22

Фото: iStock/inga

Легендарная ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова скончалась в Москве в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, причиной смерти Швецовой стала острая сердечная недостаточность.

Согласно сообщению, тело женщины накануне обнаружил ее сын в квартире на Юрловском проезде в районе Отрадное. Там она проживала. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Людмила Швецова проработала журналистом более 50 лет. Много лет проработала на радио «Маяк». Она родила пятерых детей, а также попала в «Книгу рекордов Гиннеса» как единственная в мире женщина-журналист, которая 4 раза побывала на Северном полюсе.

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#история
#актёр
#женщины
#всу
#сын
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Госдума разрешила Росгвардии принимать на службу добровольцев
ГД приняла закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования
12 декабря 2023, 14:19

Фото: iStock/blinow61

Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования. Соответствующий закон принят Госдумой в окончательном чтении.
На рассмотрение проект был внесен в сентябре текущего года. 

Согласно документу, на участников формирований будут распространяться все льготы и гарантии, которые предусмотрены для проходящих службу по контракту и мобилизованных. В условиях вооруженного столкновения, при объявлении мобилизации или военного положения, добровольцы могут быть привлечены для выполнения поставленных задач.  

При поступлении на службу, с россиянами будут заключаться соответствующие контракты, предусмотренные ведомством. 

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#фсб
#добровольцы
#росгвардия
#госдума
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Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство
Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве для участников спецоперации
12 декабря 2023, 14:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона о занятости населения, в рамках которого участники специальной военной операции, а также члены их семей получат право на приоритетное трудоустройство. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Чтобы получит статус безработного нужно будет согласовать индивидуальный план, который смогут предложить сотрудники службы занятости, используя для этого цифровой сервис «Работа в России». В документе будет отображена вся информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях.

Ранее Путин подписал федеральный закон, который позволяет применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, при этом имеющих ребенка в возрасте до 4 лет. Данный документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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#закон
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В Кремле ответили на вопрос о местонахождении Навального*
Песков: в Кремле не следят за судьбой Навального*
12 декабря 2023, 13:48

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

В Кремле не располагают информацией о судьбе политика Алексея Навального*. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления СМИ о пропаже оппозиционера.

«Нет, мы не имеем ни намерений, ни возможностей отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях», — ответил Песков.
Некоторые телеграм-каналы писали, что Навальный якобы пропал из колонии строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области. В то же время сообщалось, что оппозиционер «жив-здоров» и пределы региона не покидал.

Ранее сообщалось, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал 19-летний приговор Алексея Навального* по делу об экстремизме законным, отклонив апелляционную жалобу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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* включен в список террористов и экстремистов
#суд
#приговор
#политика
#сми
#дмитрий песков
#навальный
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В Московском регионе ожидается метель
12 декабря 2023, 13:46

Фото: istockphoto.com/Aleksei Savin

В Московском регионе сегодня, 12 декабря, ожидаются облачная погода, метель и до 8°C мороза. Об этом сообщили в Гидрометцентре Москвы.
«Облачно, снег, по области местами сильный, местами метель, гололедица. Температура воздуха в Москве составит от -6 до -4°C, по области от 8 до 3°C мороза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также подтвердил информацию о возможной метели в Московском регионе сегодня, 12 декабря, ближе к вечеру.

«Ленинградская область, Псковская, Новгородская — сильный снег. В Поволжской, Рязанской и Московской областях — также снег, местами сильный, усиление ветра к вечеру и метель. Сильный снегопад, причём с мокрым снегом, в Ростовской области и в Центральном Черноземье — Белгородская, Липецкая область — там по-настоящему сильный снегопад», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

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#метель
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Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной откроют в Домодедово
12 декабря 2023, 13:41

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Ледовая арена в Домодедово готовится к открытию. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ледовая арена будет работать в составе спортивного комплекса «Авангард».


«В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе разместилась ледовая арена, трибуны, помещения для команд, тренерские, тренажерный зал, административные и вспомогательные помещения. На данный момент завершается сборка мебели и уборка помещений, ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Здание готовится к вводу  в эксплуатацию», — отметили в министерстве.


Также на территории комплекса появились парковка, места для отдыха и были установлены малые архитектурные формы.

Стоит отметить, что также рядом с ФОКом будет работать первый в Подмосковье манеж с полноразмерным футбольным полем. Кроме этого, строительство этих объектов проводится в рамках национального проекта «Демография».

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