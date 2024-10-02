Ученые сделали новый шаг к разгадке происхождения жизни

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Ученые из Самары совместно с коллегами в приближенных к космическим условиям синтезировали органическое соединение, которое играет важную роль в процессе зарождения жизни. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на журнал Physical Chemistry Chemical Physics.
Уточняется, что это помогло сделать шаг к разгадке происхождения жизни. Согласно информации источника, научные деятели синтезировали метилглиоксаль, облучив потоком электронов в глубоком вакууме лед из угарного газа и ацетальдегида.
Данное вещество может быть предшественником сахаров и различных кислот, отметил доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов. Финальная цель работы ученых — понимание того, насколько уникально существование разумной жизни во Вселенной, добавил Антонов.
Ранее сообщалось, что в Московской области исследованиями по самым разным научным направлениям занимаются более 270 организаций.
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Данное вещество может быть предшественником сахаров и различных кислот, отметил доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов. Финальная цель работы ученых — понимание того, насколько уникально существование разумной жизни во Вселенной, добавил Антонов.
Ранее сообщалось, что в Московской области исследованиями по самым разным научным направлениям занимаются более 270 организаций.
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Екатерина Коршунова