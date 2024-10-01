Ученые РАН прокомментировали идею запрета теории Дарвина в школах

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Ученые РАН считают недопустимым изъятие из школьных учебников теории эволюции Дарвина. Об этом заявила Комиссия РАН по борьбе с лженаукой 1 октября.
Исключить теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьных учебников ранее предложил экс-премьер Чечни Муслим Хучиев. После этот призыв поддержали некоторые представители РПЦ. В частности председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов завил, что теория Дарвина вводит детей в заблуждение. Позже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что теория эволюции не противоречит Божьему замыслу, а открывший ее Чарльз Дарвин был верующим человеком.
Члены комиссии отмечают, что эволюционная теория на основе идей Чарльза Дарвина является фундаментом современной биологии.
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«Речь идет не только о происхождении человека от древних приматов, а о происхождении всего живого от единого общего предка. <…> Этот вопрос не является вопросом веры», — цитирует доклад комиссии РАН RTVI
Члены комиссии отмечают, что эволюционная теория на основе идей Чарльза Дарвина является фундаментом современной биологии.
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Лия Мурадьян