Тихоходок впервые нашли на Земле Франца-Иосифа в Арктике

Трёхэтажный детский сад со своим кинотеатром, рассчитанный на 225 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет, строят на территории городского округа Мытищи, работы начались в марте текущего года, сдать объект в эксплуатацию планируются до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.