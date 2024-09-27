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Способных жить в экстремальных условиях микроскопических беспозвоночных тихоходок впервые нашли на Земле Франца-Иосифа в Арктике. Микроскопических животных обнаружили в пробе почвы на острове Земля Александры.
Как сообщает директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов «водяных медведей» или тихоходок заметили микробиологи Российского технического университета, которые вошли в арктическую экспедицию.
Ученые не исключают, что найденные на архипелаге животные могут быть новым видом тихоходок. Они уже отложили яйца в лаборатории, где их продолжают изучать.
Отметим, что национальный парк «Русская Арктика» является одним из самых труднодоступных в мире. Температура там опускается ниже минус 50 градусов Цельсия.
Схожие по части ДНК с бактериями экстремофилов тихоходки обитают в пресной воде и влажной почве, а также в лишайниках и мхах. Эти существа размером около 1 мм способны пережить радиацию, выжить в кипятке и даже при минус 250 градусов.
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«Их впервые обнаружили на ЗФИ, под микроскопом в пробе почвы увидели неспешно шагающую тихоходку», — передает слова Кирилова ТАСС.
Ученые не исключают, что найденные на архипелаге животные могут быть новым видом тихоходок. Они уже отложили яйца в лаборатории, где их продолжают изучать.
Отметим, что национальный парк «Русская Арктика» является одним из самых труднодоступных в мире. Температура там опускается ниже минус 50 градусов Цельсия.
Схожие по части ДНК с бактериями экстремофилов тихоходки обитают в пресной воде и влажной почве, а также в лишайниках и мхах. Эти существа размером около 1 мм способны пережить радиацию, выжить в кипятке и даже при минус 250 градусов.
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Лия Мурадьян