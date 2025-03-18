Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как избежать травм на электросамокатах

Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как избежать травм на электросамокатах

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Оригинал
С наступлением весны на дороги и тротуары вернулись электросамокаты — средства индивидуальной мобильности (СИМ), и с 15 марта стартовал сезон их использования в более чем 39 подмосковных городах. В МОДКТОБ уже начали поступать дети и подростки с травмами, полученными при использовании электросамокатов.
Этот транспорт набирает популярность среди молодежи, но важно помнить, что он может быть опасен как для водителей, так и для пешеходов. Несмотря на ограничение скорости большинства моделей на уровне 25 км/ч, такая скорость способна вызвать серьезные травмы и даже привести к летальному исходу при утрате контроля над самокатом, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Зачастую это серьёзные многооскольчатые, или даже открытые переломы, сочетанные травмы. Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Рекомендуется воздержаться от использования электросамокатов, но при необходимости следовать простым правилам безопасности для минимизации риска травм.

Григорьев отметил следующие рекомендации:

  • не передавать управление электросамокатом детям и подросткам;
  • не кататься вдвоем, втроем и более;
  • избегать выезда на проезжую часть и катания на узких улицах с множеством помех;
  • сохранять безопасную скорость и быть уверенным в контроле над самокатом
  • отказаться от использования смартфона во время движения;
  • при переходе дороги обязательно спешиваться;
  • выбирать самокат с ножным тормозом для предотвращения переворота через руль.
Профилактика травм всегда эффективнее, чем их лечение.

Читайте также:

Больницам Подмосковья нужны доноры с 1 и 2 отрицательными группами крови

Смертность от туберкулёза в Подмосковье снизилась на 57%

Врачи Подмосковья спасли 115 недоношенных малышей с начала года
#подмосковье
#врачи
#скорость
#транспорт
#дороги
#лечение
#травмы
#самокат
#профилактика
#рекомендации
#минздрав мо
Специалисты из Дубны поучаствовали в разработке опытного образца самолета «Суперджет»
18 марта 2025, 11:16

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Одним из ключевых событий марта в российском авиастроении стал успешный полет опытного самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8. Летные испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре, и по завершении полета командир экипажа сообщил, что задание было выполнено полностью, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Большой вклад в разработку вложили дубненские специалисты „ОКБ „Аэрокосмические системы“, завода „ПРОМТЕХ-Дубна“, „Дубненского завода коммутационной техники. Горжусь нашими конструкторами и сотрудниками завода!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Двигатель ПД-8 является важным элементом программы импортозамещения для самолета SJ-100. Работу над ним возглавляет «ОДК-Сатурн», входящий в состав ГК «Ростех». В разработке участвуют несколько предприятий из Корпорации «ПРОМТЕХ». ОКБ «Аэрокосмические системы» и завод «ПРОМТЕХ-Дубна» отвечают за разработку, изготовление и монтаж электрожгутов и трубопроводов для обеспечения надежной связи между компонентами двигателя и самолетными системами. Также они выполнили создание одной из испытательных установок для ПД-8.

«Дубненский завод коммутационной техники» занимался разработкой специализированных изделий и серийных соединителей СНЦ144 и СНЦ147, а «Казанский завод синтетического каучука» изготовил огнестойкие резинотехнические изделия, которые защищают двигатель от высоких температур и механических нагрузок. Ожидается, что сертификат на ПД-8 будет получен осенью.

Читайте также:

В Дубне закрыли ледовый сезон огненным шоу

Глава Дубны проверил качество весенней уборки парков и скверов

Предприятие в Дубне выпускает в сутки более миллиона шприцев
#дубна
#специалисты
#подмосковье
#самолёты
#авиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике
18 марта 2025, 11:15

Фото: Министерство образования Московской области

С 9 по 15 марта в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы прошла первая Международная олимпиада по физике имени Капицы (Kapitsa International Physics Olympiad, KIPhO). В соревнованиях приняли участие более 100 школьников из 14 регионов России и стран СНГ, сообщает Министерство образования Московской области.
Олимпиада включала три тура: индивидуальный теоретический, экспериментальный и командный. Участники решали сложные задачи, проводили эксперименты и использовали компьютерные технологии для обработки данных. Помимо состязаний, программа мероприятия предоставила возможность обмена опытом и общения с единомышленниками.

Ученики Физтех-лицея продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав награды в индивидуальном и командном зачётах. Золотые медали в личном первенстве получили Леонард Гуранда, Ярослав Агеев, Илья Шпаков и Серафим Бунин. Серебряные награды достались Федору Шишкину, Милане Гаджиевой, Андрею Мальцеву, Александру Сируляеву и Вадиму Лебедеву. Бронзу завоевали Александр Казаков, Иван Эстрих и Ксения Микульская.

Фото: Министерство образования Московской области

В командном зачёте серебряные медали получили Иван Эстрих, Ксения Микульская, Александр Казаков и София Богатырёва. Бронзовые награды завоевали Андрей Мальцев, Леонард Гуранда, Регина Руденок, Ярослав Агеев, Вадим Лебедев, Илья Шпаков и Серафим Бунин.

Первая олимпиада KIPhO стала важным событием для юных физиков. Организаторы верят, что она станет традицией и каждый год будет объединять талантливых школьников, которые увлекаются наукой.

Читайте также:

В Московской области прошел региональный семинар «Орлята России»

Каширские школьники стали призёрами областного конкурса чтецов

В Раменском колледже наградили победителей областного чемпионата «Профессионалы»
#медали
#награды
#школьники
#олимпиада
#физтех
#программа
#ученики
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В музее комплекса по переработке отходов в Подмосковье появились морские раковины
18 марта 2025, 11:01

Фото: istockphoto / retouchman

На предприятиях по переработке отходов в Московской области сотрудники сортировки регулярно находят необычные предметы. Недавно на КПО «Нева» были обнаружены морские раковины — популярный элемент декора советских квартир. Эти предметы не только создавали уют, но и отражали модные тенденции того времени, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Все отходы, поступающие на предприятие, проходят тщательную сортировку, в ходе которой 44 вида вторичного сырья направляются на переработку. Между тем найденные вещи, утратившие для кого-то ценность, получают вторую жизнь в музее «Культурный слой».

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору


Сегодня в музейном комплексе собрано более 2 тысяч уникальных экспонатов, представляющих интерес для посетителей. Ознакомиться с коллекцией можно на КПО «Восток» в Егорьевске, КПО «Нева» в Солнечногорске, а также в онлайн-версии музея.

Читайте также:

В театре «Мелихово» состоится премьера спектакля по произведениям Николая Носова

Музей-заповедник «Горки Ленинские» стал участником пилотного экологического проекта

На юбилейном красногорском турнире КВН победила команда гимназии №6
#вещи
#предприятие
#отходы
#кпо
#музеи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные строители завершили восстановление сталинского дома в Мариуполе
18 марта 2025, 10:41

Фото: istockphoto / retouchman

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление пятиэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Контроль за строительными работами осуществляли специалисты «Управления технического надзора за капитальным ремонтом», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
По итогам технического обследования здание, построенное в 1954 году, было признано ограниченно-работоспособным.

В рамках капитального ремонта проведены следующие работы:

  • восстановление покрытия и ограждающих конструкций кровли;
  • замена оконных блоков;
  • модернизация системы центрального отопления.
Кроме того, специалисты из Подмосковья отреставрировали фасад здания.

Объект введён в эксплуатацию и передан на баланс администрации города. Фонд капитального ремонта Московской области работает под руководством Министерства ЖКХ региона.

Читайте также:

Красногорский ЖК «М_5» признан лучшей новостройкой в Подмосковье

В Люберцах продолжается строительство современной поликлиники

Строительство пристройки к школе №1 в Королеве завершена наполовину
#жкх
#строительство
#специалисты
#здание
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько яиц покупают жители Подмосковья в месяц
18 марта 2025, 10:24

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В магазинах и на рынках Подмосковья представлен широкий ассортимент яиц — куриные и перепелиные, белые и коричневые, различных категорий и размеров.
Этот продукт является ценным источником белка, необходимого для восстановления тканей, а также содержит витамины B12 и D, поддерживающие здоровье нервной и иммунной систем. В прошлом месяце жители региона приобрели 159,4 миллиона яиц, что составляет около 5,6 миллиона штук в день, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо сетевых и розничных магазинов, яйца продаются на рынках и ярмарках, где проходят проверки региональной государственной ветеринарной службы. За месяц было проведено свыше 500 исследований продукции, отобрано более 400 проб. В регионе работает 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых задействованы 123 специалиста.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье реализуется инвестиционный проект по созданию комплекса по производству яиц, который к 2028 году достигнет мощности 630 миллионов штук в год. Также введён в эксплуатацию селекционно-генетический центр «Смена», который позволит заменить импорт инкубационного яйца для бройлерного производства. В перспективе к 2030 году объём производства яиц в регионе планируется увеличить в 5,5 раза.

Читайте также:

Подмосковных жителей приглашают принять участие в конкурсе «Кубок сельских пекарей России»

Свыше 80% озимых культур в Московской области находятся в хорошем состоянии

Стало известно, какие товары для детей чаще всего покупают в Московской области
#подмосковье
#яйца
#проверки
#товары
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате