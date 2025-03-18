Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как избежать травм на электросамокатах

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
С наступлением весны на дороги и тротуары вернулись электросамокаты — средства индивидуальной мобильности (СИМ), и с 15 марта стартовал сезон их использования в более чем 39 подмосковных городах. В МОДКТОБ уже начали поступать дети и подростки с травмами, полученными при использовании электросамокатов.
«Зачастую это серьёзные многооскольчатые, или даже открытые переломы, сочетанные травмы. Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Рекомендуется воздержаться от использования электросамокатов, но при необходимости следовать простым правилам безопасности для минимизации риска травм.
Григорьев отметил следующие рекомендации:
- не передавать управление электросамокатом детям и подросткам;
- не кататься вдвоем, втроем и более;
- избегать выезда на проезжую часть и катания на узких улицах с множеством помех;
- сохранять безопасную скорость и быть уверенным в контроле над самокатом
- отказаться от использования смартфона во время движения;
- при переходе дороги обязательно спешиваться;
- выбирать самокат с ножным тормозом для предотвращения переворота через руль.
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Дайана Хусинова