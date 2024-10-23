В Москве сократилось число ДТП с арендными электросамокатами

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В Москве за три месяца аварийность с участием электросамокатов в зоне проведения эксперимента по ограничению скорости снизилась на 48%. Об этом со ссылкой на данные ЦОДД Москвы пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что также произошло значительное снижение наездов на пешеходов – на 67%. Эксперимент по ограничению скорости арендных электросамокатов начался 15 июля.
На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД скорость была ограничена до 20 км/ч, а в парках и иных «медленных» зонах — до 5-15 км/ч. Уточняется, что официальные итоги эксперимента будут подведены до конца этого года. Столичные власти намерены обсудить возможность внедрения данной практики в других районах города в следующем году.
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Екатерина Коршунова