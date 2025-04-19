В НИКИ детства посоветовали научить ребёнка падать с велосипеда или самоката

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Езда на самокате или велосипеде без средств защиты может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявили врачи Научно-исследовательского клинического института детства, которые посоветовали, как уберечь юных велосипедистов и самокатчиков от травм.
«При падении на высокой скорости без средств защиты возможны переломы костей, разрыв селезёнки, сотрясение мозга. Ребёнку нужно всегда надевать шлем и специальную экипировку при езде на велосипеде, самокате или роликах. Шлем снижает риск травм головы на 85%, включая как лёгкие, так и тяжёлые черепно-мозговые повреждения», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Родители должны проявлять настойчивость в вопросах безопасности и следить за тем, чтобы у ребёнка всегда были средства защиты при катании. Кроме того, важно научить ребёнка правильно маневрировать и группироваться при падении.
«Для безопасного приземления нужно согнуть локти и колени, прижав локти к туловищу. Правильная группировка помогает избежать переломов конечностей. И не в коем случае не следует тормозить ногами во избежание травм. Для остановки следует использовать только предусмотренный конструкцией тормоз», – добавила врач-травматолог НИКИ детства Светлана Соколова.Когда ребёнок падает, родителям нужно сохранять спокойствие, так как дети чутко реагируют на их эмоции. После падения следует оценить состояние ребёнка и либо обратиться в травмпункт, либо вызвать скорую помощь.
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