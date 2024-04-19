Появились кадры крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье

Telegram-канал RT
Кадры крушения военного самолета в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT.
На кадрах видно, как воздушное судно горит в момент падения.
Ранее сообщалось, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел катастрофу, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все катапультировались.
Трех членов экипажа спасли, еще одного ищут спасатели.
В марте в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его нашли сотрудники Спасательной службы Севастополя.
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Ранее сообщалось, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел катастрофу, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все катапультировались.
Трех членов экипажа спасли, еще одного ищут спасатели.
В марте в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его нашли сотрудники Спасательной службы Севастополя.
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Алёна Самарева