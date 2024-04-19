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Появились кадры крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье

19 апреля 2024, 08:55

Telegram-канал RT

Кадры крушения военного самолета в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT.
На кадрах видно, как воздушное судно горит в момент падения.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел катастрофу, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все катапультировались.



Трех членов экипажа спасли, еще одного ищут спасатели.

В марте в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его нашли сотрудники Спасательной службы Севастополя.

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#минобороны рф
#россия
#самолет
Названа причина крушения российского Ту-22М3 на Ставрополье
Минобороны: причиной крушения Ту-22М3 стала техническая неисправность
19 апреля 2024, 08:22

Фото: iStock/Gudella

Минобороны РФ сообщило, что, по предварительным данным, причиной крушения военного самолета Ту-22М3 ВКС РФ в Ставропольском крае стала техническая неисправность.
По данным оборонного ведомства, самолет Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае. Самолёт упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Накануне глава региона Владимир Владимиров сообщил, что в поле на территории региона упал самолет. При этом летчики успели катапультироваться, подчеркнул он. Их нашли и отвезли в больницу.

В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя.

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#россия
#минобороны рф
#самолет
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Как распознать недобросовестного риелтора: Правила внимательности
Юрист Рыкалов: добросовестный риелтор не будет скрывать документы
19 апреля 2024, 06:48

Фото: istock / yavorskiy

Определить «черного» риелтора можно по нежеланию заключать договор оказания услуг или попытки скрыть документы, не предоставив удостоверение личности. Об этом рассказал юрист юридической службы «Единый Центр Защиты» Герман Рыкалов в разговоре с «Лентой.ру».
«Добросовестный специалист в области недвижимости никогда не будет скрывать документы и уклоняться от предоставления удостоверения личности, отказ от заключения договора на оказание услуг. Указать на добросовестного риелтора может подтверждение членства в Российской гильдии риелторов», — пояснил эксперт.
Чтобы не стать жертвой обманщиков, юрист посоветовал сохранять бдительность и запрашивать персональные данные и рекомендации о работе риелтора. Стоит обратить внимание на передачу полномочий по доверенностям, поскольку на основании переданных прав лицо без присутствия гражданина может совершать действия не в его интересах.

Помимо этого, Рыкалов порекомендовал пользоваться сервисом проверки физических лиц для подтверждения сведений о риелторе, включая его ИНН, участие в арбитражных делах, отсутствие в розыске и прочие аспекты.

«В конце концов, может произойти банальная кража денежных средств путем захвата силой либо под влиянием обмана. Зачастую данные лица целятся в уязвимые группы населения», — предупредил Рыкалов.
Ранее юрист Юлия Рамзенкова предупредила россиян о рисках сдачи жилья мигрантам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#юрист
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#правила
#рекомендации
#недвижимость
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В Германии возобновили расследование вокруг пропажи собственника OBI
Прокуратура Германии возобновила дело о пропаже миллиардера, якобы живущего в РФ
19 апреля 2024, 06:18

Фото: istock / macky_ch

Прокуратура немецкого города Кёльн начала расследование по делу о подозрении в даче ложных показаний относительно исчезновения бывшего главы Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, расследование начато на основании жалобы.

В 2018 году Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах на границе Италии и Швейцарии. После долгих поисков возникло предположение, что он скончался. Но его брат Кристиан Хауб в ходе дачи показаний сообщил частично ложную информацию, указав на существование доказательств того, что Карл-Эриван Хауб по-прежнему жив.

До этого сообщалось, что Карл-Эриван Хауб жив. По версии журналистов немецкого телеканала, он тайно уехал в Российскую Федерацию и проживает в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жалобы
#прокуратура
#дачи
#расследование
#новости
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Мужчина оказался на грани развода из-за громко занимающихся сексом соседей
19 апреля 2024, 03:55

Фото: istock / monkeybusinessimages

Пенсионер пожаловался психотерапевту Колин Нолан на отсутствие отдыха из-за слишком громких соседей по ночам, а его супруга отказывается переезжать. В материале издания Mirror эксперт по отношениям дала совет, что делать в таких ситуациях.
Мужчина поделился, что после рождения ребенка у их дочери, они с женой перебрались поближе к семье. Только новые соседи оказались чрезмерно шумными.

«То они устраивают бесконечные ремонты, то проводят вечеринки до утра. Мы даже слышим, как они занимаются сексом. В собственном доме я не могу расслабиться. Но жена категорически против переезда, я даже боюсь, что у нас дело дойдет до развода. Что мне делать?», — пожаловался он.
Специалистка порекомендовала ему откровенно обсудить это с супругой и заявить о своей усталости от происходящего. При этом Нолан добавила, что не нужно сразу говорить о разводе, а постараться найти альтернативу. К примеру, можно найти другие дома в этом районе.

«Важно, чтобы вы оба были счастливы, иначе брак на самом деле может развалиться из-за постоянных стрессов. Покупка дома — это компромисс, который должен устраивать обе стороны», — отметила психотерапевт.
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#покупка
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Аналитик назвал переводы, которые заблокируют банковскую карту
Аналитик Заноздрин: банковскую карту могут заблокировать самые обычные операции
19 апреля 2024, 03:11

Фото: istock / alexialex

Карту, банковский перевод или счёт клиента может быть заблокирован из-за обычных операций. Об этом рассказал финансовый аналитик Вадим Заноздрин в беседе с «Прайм».
Как утверждает Заноздрин, блокировка зависит от алгоритма искусственного интеллекта, при помощи которого банк следит за сомнительными операциями. По требованиям закона, такими считаются переводы более 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, маленькая разница между приходом и расходом финансов. Также у банка могут быть собственные нормы.

«Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека», — отметит аналитик.
Эксперт предупредил, что по этим критериям необязательно всегда будут блокировать перевод. В случае подозрительной активности, обычно банк связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения клиента устроят финансовую организацию, а проверка не покажет наличия злого умысла, средства уйдут по назначению, подытожил Заноздрин.

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#проверка
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#операции
#карта
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Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу
Хирург Дикарев, пришивший ребенку откушенное собакой лицо, возобновит работу
19 апреля 2024, 02:35

Фото: istock / ShutterOK

Хирург Алексей Дикарев, который сообщал об увольнении из медицинского ВУЗа Кубани после проведения уникальной операции, заявил в социальной сети, что продолжит работу в КубГМУ.
12 апреля врач рассказала РИА Новости, что три недели назад оперировал ребенка, который пострадал от нападения собаки в Карачаево-Черкесии. Хирург пришли мальчику откушенные нос, губы и щеки. Как утверждает Дикарев, операция в таком объеме стала первой в мире, оторванный лоскут прижился на 75%, а юный пациент прибывает в стабильном состоянии.

Врач также отметил, что вместо операции можно было трансплантировать лицо другого человека, но для пострадавшего это означало бы пожизненный прием седативных лекарств.

«Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору — господину (Сергею) Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации. Институту желаю успехов, есть предположение, что мы продолжим даже возможно в большем объеме и количестве. Я буду только счастлив и рад», — рассказал Дикарев.
Ранее сообщалось, что Доктор Мясников помог потерявшей сознание в аэропорту Дубая туристке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#собаки
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#хирург
#операции
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Украинцев предупредили о тяжелом отопительном сезоне
Вице-премьер Верещук: Украину ждет очень сложная зима
19 апреля 2024, 02:17

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что что частичное разрушение инфраструктурной сферы и невозможность её отстраивания сделают зиму очень тяжелой. Об этом политик сообщила в эфире телеканала «Рада».
«Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт», — предрекла Верещук.
Из представленных вице-премьером сведений следует, что сильнее всего с рисками сталкиваются Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Как утверждает Верещук, на данный момент уже заключено соглашение с Бельгией о выделении средств Украине 1,5 миллиарда евро на восстановительные работы.

Ранее на Украине заявили о поворотном моменте конфликта из-за новой тактики ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#евро
#соглашение
#зима
#энергия
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Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ
МАГАТЭ проинформировано о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
18 апреля 2024, 23:38

Фото: istock / Дмитрий Ларичев

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили о новой попытке атаки беспилотника на учебный центр Запорожской АЭС. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте организации.
Согласно представленных данным, боевой беспилотник атаковал центральную часть объекта.

«Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, находящейся на объекте, что сегодняшний беспилотник был «нейтрализован», не сообщив при этом никаких подробностей», — сообщили в агентстве.
МАГАТЭ также было проинформировано о том, что очередная атака не привела к пострадавшим и повреждениям.

Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что у организации нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#магатэ
#заэс
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В Подмосковье в 2024 году рассчитывают посадить 700 га молодого леса
18 апреля 2024, 21:22

Фото: Istockphoto / SafakOguz

На землях лесного фонда Московской области в этом году планируют посадить деревья на площади 711 га. Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«На этот год у нас план по лесовосстановлению – 711 га против 350 га рубок. Высадка молодых деревьев позволяет избежать деградации пород и произрастания в лесах нежелательной растительности», – уточнил Агулов в эфире телеканала «360».
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, в прошлом году план по искусственному лесовосстановлению на землях лесного фонда региона составлял около 1 тыс. гектаров. При этом снижение площади лесных территорий, которые планируют засадить новыми деревьями, объясняется плановым сокращением объёмов сплошных санитарных рубок.

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