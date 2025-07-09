Появились новые сведения об имуществе экс-министра транспорта Романа Старовойта

09 июля 2025, 07:54

В квартире Старовойта в Петербурге с видом на Неву идет ремонт

Фото: iStock/Denis Mamin

Квартира покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта расположена в жилом комплексе бизнес-класса на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге с видом на Неву. В настоящее время в квартире идет ремонт, который был начат примерно месяц-два назад. Об этом пишет РИА Новости.