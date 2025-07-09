Появились новые сведения об имуществе экс-министра транспорта Романа Старовойта
Квартира покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта расположена в жилом комплексе бизнес-класса на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге с видом на Неву. В настоящее время в квартире идет ремонт, который был начат примерно месяц-два назад. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации источника в правоохранительных органах, одна из квартир семьи Старовойта находится именно в этом доме. Консьерж подтвердила, что бывший министр иногда появлялся в здании.
На 8-м этаже, где располагается квартира, корреспондент РИА Новости заметил остатки строительной пыли, что подтверждает информацию о проводимом ремонте.
Напомним, что Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта в понедельник. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, ранее занимал пост губернатора Курской области. В тот же день стало известно о его трагической смерти: тело Старовойта было найдено в личном автомобиле в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия происшествия — самоубийство.
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