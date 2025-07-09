«Страх позора»: Психиатр объяснил причину самоубийства Романа Старовойта
Психиатр Шуров: Старовойт мог покончить с собой из-за страха позора
Бывший министр транспорта и экс-глава Курской области Роман Старовойт мог совершить суицид из-за страха позора. Об этом в беседе с рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.
«Страх перед наказанием — одна из самых частых причин (самоубийств — ред.), когда человек в таком возрасте сталкивается с непреодолимым кризисом. В данном случае это был бы огромный позор, что человек при таком статусе попадет в тюрьму», — пояснил Шуров в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, Старовойт принял решение поставить точку до того, как на него обрушится позор.
Психиатр также добавил, что люди, как Роман Старовойт, обладают умением принимать жесткие решения. Когда он понял, что его ждет тюрьма, то решил самостоятельно снять с себя все вопросы.
Напомним, Роман Старовойт был отправлен в отставку в понедельник, 7 июля. Через некоторое время стало известно о самоубийстве чиновника. Его тело нашли в машине на парковке в подмосковном Одинцово.