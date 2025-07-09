09 июля 2025, 00:55

Психиатр Шуров: Старовойт мог покончить с собой из-за страха позора

Роман Старовойт (Фото: Telegram @roman_starovoyt)

Бывший министр транспорта и экс-глава Курской области Роман Старовойт мог совершить суицид из-за страха позора. Об этом в беседе с рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.







«Страх перед наказанием — одна из самых частых причин (самоубийств — ред.), когда человек в таком возрасте сталкивается с непреодолимым кризисом. В данном случае это был бы огромный позор, что человек при таком статусе попадет в тюрьму», — пояснил Шуров в беседе с «Газетой.Ru».