Президентский борт Путина доставит больного раком ребёнка из Китая в РФ

03 сентября 2025, 16:00

Правительственный самолёт доставит из Китая в РФ тяжелобольного ребёнка

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Для транспортировки в Россию тяжелобольного ребёнка из Китая президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение задействовать самолёт лётного отряда «Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с «Комсомольской правдой»





Информация о необходимости перевезти мальчика с онкологическим заболеванием поступила российской делегации от посольства в Китае. По словам Пескова, мать привезла ребёнка на лечение, однако местные врачи не смогли подобрать терапию и рекомендовали семье вернуться в Россию.



Состояние ребёнка осложнилось, в связи с чем для его транспортировки требовался специальный медицинский персонал и оборудованный транспорт.

«Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей», — рассказал Песков.