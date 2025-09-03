Президентский борт Путина доставит больного раком ребёнка из Китая в РФ
Для транспортировки в Россию тяжелобольного ребёнка из Китая президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение задействовать самолёт лётного отряда «Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с «Комсомольской правдой»
Информация о необходимости перевезти мальчика с онкологическим заболеванием поступила российской делегации от посольства в Китае. По словам Пескова, мать привезла ребёнка на лечение, однако местные врачи не смогли подобрать терапию и рекомендовали семье вернуться в Россию.
Состояние ребёнка осложнилось, в связи с чем для его транспортировки требовался специальный медицинский персонал и оборудованный транспорт.
«Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей», — рассказал Песков.Состояние мальчика стабилизировали. Его доставка на родину будет осуществлена воздушным судном, обеспечивающим официальный визит российского президента в КНР.