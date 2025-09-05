Захарова указала на вежливость Путина при ответе на «избыточные запросы» Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию президента России Владимира Путина на требования Украины по поводу места и времени встречи с её представителями. По её словам, Путин выбрал максимально корректное и вежливое выражение, чтобы ответить на «избыточные запросы» Киева.
В своём Telegram-канале Захарова заявила, что требования Украины заслуживали лишь нецензурного ответа. Однако российский лидер был вежлив и использовал именно такое словосочетание – «избыточные запросы», – комментируя высказывания представителей киевского режима. Этот ответ прозвучал в рамках Десятого юбилейного Восточного экономического форума, который традиционно собирает ведущих политиков, предпринимателей и экспертов из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
