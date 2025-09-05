Захарова указала на вежливость Путина при ответе на «избыточные запросы» Киева

05 сентября 2025, 11:26

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию президента России Владимира Путина на требования Украины по поводу места и времени встречи с её представителями. По её словам, Путин выбрал максимально корректное и вежливое выражение, чтобы ответить на «избыточные запросы» Киева.