Путин предложил применение арктической и дальневосточной ипотек на вторичке

05 сентября 2025, 11:48

Фото: istockphoto/Evkaz

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума‑2025 5 сентября предложил расширить действие дальневосточной и арктической ипотеки — разрешив применять её не только на рынке новостроек, но и при покупке вторичного жилья. По его словам, это должно касаться прежде всего тех населённых пунктов, где не возводят многоквартирные дома и отсутствуют предложения от застройщиков.