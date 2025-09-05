Путин предложил применение арктической и дальневосточной ипотек на вторичке
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума‑2025 5 сентября предложил расширить действие дальневосточной и арктической ипотеки — разрешив применять её не только на рынке новостроек, но и при покупке вторичного жилья. По его словам, это должно касаться прежде всего тех населённых пунктов, где не возводят многоквартирные дома и отсутствуют предложения от застройщиков.
Путин также заявил, что право на ипотеку под 2% должны получить все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. Он подчеркнул, что решение жилищного вопроса является важным фактором для улучшения демографической ситуации в регионах.
Президент напомнил о действующих мерах поддержки: на Дальнем Востоке при рождении третьего ребёнка выплата составляет 1 млн рублей вместо общероссийских 450 тыс. рублей, а субсидии направляются на погашение ипотечных обязательств. По его предложению, дальневосточную и арктическую ипотеку следует сделать доступной для всех многодетных семей региона, независимо от возраста родителей.
Ранее, 3 сентября, сообщалось, что правительство выделило свыше 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ: 53,4 млрд рублей пойдут на семейную ипотеку для сохранения ставки 6% для семей с детьми, ещё 9,6 млрд рублей предназначены для реализации дальневосточной и арктической ипотеки со сниженной ставкой 2%.
